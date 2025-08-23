ארקדי דוכין הוא הכי רומנטי בעולם בבלדות האהבה שלו. שיר האהבה האינטימי הזה מוקדש לדמות נשית משמעותית – אישה שהייתה לאוהב לעוגן. מדובר בשיר הודיה לאהובה שמצליחה לחולל בו שינוי מהותי.

הוא נכתב כמכתב תודה טהור, אין כאן דרמה, אלא הוקרה שלמה, בלתי מעורערת, על הדרך הארוכה שעברו יחד. "סיגליה"היא סמל ליציבות, לאהבה טהורה, לנתינה ללא תנאים.

מדובר באהבה שאינה תובעת שינוי אלא תומכת בקיום האותנטי של האדם, ב"לחתור מבלי לברוח" – שילוב יפה של מאמץ עם מחויבות – כלומר, להיאבק בחיים אבל לא לברוח מההתמודדות.

השיר עוסק לא רק ברגש, אלא בהשפעה שיש לאהבה בריאה על האדם – איך היא מגדלת אותו, משאירה אותו שלם, מלמדת אותו להתמודד ולשמוח. זוהי לא אהבה של התאהבות סוערת – אלא של מסע משותף, שורשי, עמוק ומרפא.

ארקדי משתמש בדימויים קלאסיים לתאר נאמנות תחת תנאים קשים. ("עמדת לצידי זקופה בכל המלחמות בשלג, שמש, גשם וסופה קשיים ועליות") כדי לתאר אישה שלא נשברת, לא נרתעת מהסערות – אלא עומדת "זקופה" – כמעט דמות של "עמוד תווך".

"חשוב לי שתדעי את כל מה שאני מתוך אין סוף פרחי הגן את הפרח היחידי" – הדימוי נועד להמחיש כי מכל האפשרויות, היא הנבחרת – בתרומתה, במהות שלה, ובמקומה הייחודי. ארקדי ממשיך להציג אותה כדמות רוחנית מעצימה ומצמיחה. היא זו זו שלימדה אותו לגדול דרך כאב – לא להישבר, אלא להיבנות מתוך המשברים.

"גם בלילות ללא שינה בשקט ותמיכה לימדת אותי אהובתי שאין כמו אהבה" – שורה על ערכה האמיתי של אהבה – נוכחות שקטה, עמוקה ומסורה.

כמו הרבה משיר האהבה של דוכין, גם כאן יש הרמוניה פשוטה, עגולה ומרגיעה. שירתו הרכה והכנה מעבירה אותנטיות רגשית שלא נועדה להרשים – אלא לגעת. המוזיקה מלווה את המילים בעדינות – כדי שהמשמעות תדבר בעצמה.

*** "סיגיליה" – שיר שנכתב על סיגליה חפץ ז״ל אשתו של חברו הקרוב, צבי חפץ, כמחווה אישית לאישה שהייתה עוגן שקט ומשמעותי בחייהם של הסובבים אותה. 'סיגליה' הוא שיר של פרידה ותודה. הכאב הברור של אובדן, כמו גם הודייה על האור שהותירה אחריה, זה שימשיך לחיות בלבם של אלו שהכירו אותה.

צילום סטילס: מרגלית חרסונסקי

ארקדי דוכין סיגליה (מתוך שידור עם המילואימניקים של גדוד 969 ממלון לאונרדו ים המלח)

סיגליה יפה שלי

נתת לי את הכוח

תמיד להיות מי שאני

לחתור מבלי לברוח

עמדת לצידי זקופה

בכל המלחמות

בשלג שמש גשם וסופה

קשיים ועליות

חשוב לי שתדעי

את כל מה שאני

מתוך אין סוף פרחי הגן

את הפרח היחידי

סיגליה יפה שלי

לימדת אותי לשמוח

לצאת חזק מכל משבר

מלא תקווה וכוח

גם בלילות ללא שינה

בשקט ותמיכה

לימדת אותי אהובתי

שאין כמו אהבה

חשוב לי שתדעי

את כל מה שאני

מתוך אין סוף פרחי הגן

את הפרח היחידי

חשוב לי שתדעי

את כל מה שאני

מתוך אין סוף פרחי הגן

את שלי

ארקדי דוכין פייסבוק