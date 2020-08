ארקייד פייר משתפים בסרטון חדש לציון 10 שנים ל ‘The Suburbs’

בפוסט חדש באינסטגרם, ווין באטלר ורג'ין שסאן מציגים סרטון של השיר (Sprawl II (Mountains Beyond Mountains. לציון 10 לאלבום הייחודי The Suburbs. חברי הלהקה מסרו כי הם ממתינים בקוצר רוח לחידוש ההופעות. "עד אז, הישארו בריאים ושלמים… "

בהודעה ציטטו חברי הלהקה מהשיר הנ"ל: “Living in the sprawl / Dead shopping malls rise like mountains beyond mountains / And there’s no end in sight / I need the darkness someone please cut the lights

האלבום השלישי של ארקייד פייר הוגדר ע"י מבקר עיתון המוסיקה "ניו מיוזיקל אקספרס" כ"צליל הלחישות מהעבר הזוחל להווה שלך, לקראת ימים שמזכירים לך את התקופות הטובות לבוא, של נוסטלגיה שעוזרת לך להבין את הקשה יותר עכשיו".

"ארקייד פייר" היא להקת אינדי-רוק קנדית, המורכבת מבעל ואשתו, ווין באטלר ורג'ין שסאן, יחד עם אחיו הצעיר של ווין וויליאם באטלר, ריצ'רד ריד פרי, טים קינגסברי וג'רמי גארה. כל אלבומי האולפן של הלהקה זכו במועמדויות לאלבום המוזיקה האלטרנטיבית הטובה ביותר בגראמי. האלבום Funeral נחשב אחד האלבומים הגדולים של שנות האלפיים בקרב מבקרי המוזיקה.

