את בילי ג'ואל כבר ראיתם?

אתם בניו-יורק בשנה הקרובה? בילי ג'ואל הודיע, כי המופע החודשי הקבוע שלו במדיסון סקוור גארדן בניו יורק מתקרב לסיומו לאחר כמעט עשור. הקונצרט האחרון של ג'ואל כחלק מהסדרה יתקיים ביולי 2024 עם המופע ה-104 בתקופה הזו וה-150 במקום בסך הכל.

כפי שמדווח הניו יורק טיימס, ג'ואל הכריז על 10 ההופעות האחרונות שלו כחלק – הראשונה שבהן תתקיים באוקטובר/ – במהלך מסיבת עיתונאים בגן ביום חמישי (1 ביוני). ג'ואל אמר לנוכחים שהוא "די נדהם" הסדרה "נמשכה כל עוד היא נמשכה". הוא הוסיף: "הצוות שלי אומר לי שאנחנו יכולים להמשיך למכור כרטיסים, אבל 10 שנים, 150 הופעות… זה ממש בסדר!"

ג'ואל הופיע לראשונה באולם האיקוני בשנת 1978, כשהוא ניגן שלוש הופעות במסגרת סיבוב ההופעות שלו לאלבומו השישי '52nd Street'. בינואר 2014 פתח את הראשון במופעיו השבועיים במקום.

מאז, ג'ואל הופיע כמעט מדי חודש במקום, לתקופה של -18 חודשים במהלך מגיפת הקורונה. כל הופעות ביו סולדאאוט. במהלך השנים, ג'ואל אירח מגוון רחב של אורחים מיוחדים מברוס ספרינגסטין ועד אוליביה רודריגו, ששרה עם ג'ואל בדואט ב-"Deja Vu" ו"Uptown Girl" בשנה שעברה.

מי שמכור לניו יורק, מבין את בילי ג'ואל. ג'ואל גדל בלונג איילנד, ליד ניו-יורק. אחרי ארבע שנים בלוס אנג'לס, הוא חזר לניו-יורק האהובה וכתב שיר אהבה לעיר אליה התגעגע. ניו-יורק מבחינתו היא state of mind, מצב-הלך-רוח. אתה יכול להימצא בכל מקום בעולם, אבל אין עליה. לניו-יורק אין תחליף.

ג'ואל, יליד לונג איילנד, סיפר כי כתב את השיר כשיר אהבה/ געגועים לניו-יורק ביום שחזר מקליפורניה לניו-יורק. הוא החל לכתוב כבר בדרכו הביתה ל – Highland Falls. ג'ואל סיים את כתיבת השיר ליד הפסנתר משך שעה. זו אינה רק ניו יורק שמהווה השראה להצלחה. זו המוזיקה שלו שעומדת במבחן הזמן.

בן ה-74 מתבדח על "החדשות הטובות והרעות". הרעות הן גם הטובות: שהוא לא הקליט שום דבר חדש קרוב ל-30 שנה, אז אנחנו הולכים לשמוע את "אותו החרא ששמעת בפעם הקודמת". זה נכון: ג'ואל ייחודי בכך שהוא חוזר עלסט הלהיטים הגדולים בשלושת העשורים האחרונים. אבל זה מה שהעם רוצה – וזה מה שהאנשים מקבלים. זה להיט אחר להיט יותר משעתיים וחצי: My Life, The Entertainer, Vienna, She's Always a Woman, New York State of Mind. אלו קלאסיקות נצחיות, וקולו של ג'ואל מצלצל צלול כשהרקע משתנה ביניהן אנימציות בסגנון קומיקס, סצנות ממסעדה איטלקית. אחרי ששר את השיר הרומנטי להפליא "Just the Way You Are", הוא מוסיף – "ואז התגרשנו".

הקהל מקבל כל מה שהוא מצפה מהסוג הזה של מופע שובר קופות באצטדיון. הקהל מטורף על ההופעה של ג'ואל, בין אם מדובר במי שהגיע לפזז רוקנ'רול ובין אלה שמעדיפים להישאר בישיבה.

איך אומר השיר Piano Man?

t's a pretty good crowd for a Saturday

And the manager gives me a smile

Cause he knows that it's me they've been comin' to see

To forget about life for a while

"זה קהל די טוב לשבת/ והמנהל מחייך אליי/ כי הוא יודע שאותי הם באו לראות/ לשכוח מהחיים לזמן מה

"Just the Way You Are" Billy [email protected] Square Garden New York

"We Didn't Start the Fire & Uptown Girl" Billy Joel Madison Square Garden New York

"I Do & The Longest Time & Zanzibar" Billy Joel Madison Square Garden New York