את ה-ELO של ג'ף לין ראיתם?

רציתם לראות את ה-ELO של ג'ף לין, מופע של שלמות קולית כמוסיקלית. יש לכם לכם סיכוי אבל רק בארה"ב. הקוסם המלודי וחבריו ייצאו לדרך בפעם האחרונה ב – The Over and Out Tour. בסיבוב שיתחיל ב-24 באוגוסט בפאלם דיסרט, קליפורניה ויסתיים ב-25 באוקטובר בלוס אנג'לס. בין לבין, לין ו-ELO יגיעו לערים שיקגו, אטלנטה, סיאטל, קליבלנד, פיניקס, פילדלפיה, יוסטון וושינגטון די.סי. מכירה מוקדמת של כרטיסים להופעות האלו התחילה ב-20 במרץ.

חתיכת קאמבק. חגיגה של ממש לאוהבי ההרכב המקורי של תזמורת אורות החשמל, אחרי שצצו לו הרבה הרכבים שעשו שימוש בשם, מהסוג שהופיעו לא פעם בישראל.

ג'ף ליין מוסיקאי נפלא, שיש מי שהגדירוהו קוסם ויש מי שהרחיקו ותיארו את העבודות שלו כממשיכות הביטלס. ג 'ף לין, בן 69, הוא החבר היחיד של תזמורת אורות החשמל מאז הקמתה בשנת 1970 והוא מי שכתב את הלהיטים הגדולים שלה. החל מ -2014 הוא עובד על גרסה טריה של ELO go ריצ'רד טנדי (חבר מאז 1971), במסגרתה נולד השם "ELO של ג'ף לין"

נסגרתי באוזניות. זה כמעט כמו להיות בtu,u מקום – עם יתרון של ממש לסאונד. הקוסם איז בק. ג'ף ליין מצליח לייצר את האווירה של הדבר האמיתי. כשמגיעים לשירים כמו Livin' Thing ו – Last Train To London – אפשר להכריז: חזרנו הביתה. זה הצליל המקורי. כש – Can't Get It Out Of My Head מתנגן – מפלס הנוסטלגיה עולה על גדותיו. ברור לך שזה אלבום השבוע שלך.

בין שאר הלהיטים הגדולים של אי.אל.או הכניס ליין שיר כמו Handle with Care של "הווילבריס הנודדים", הרכב סופרגרופ (בוב דילן, רוי אורביסון, טום פטי) איתו הוציא שני אלבומים בסוף השמונים.

נסכם: תזכורת מלהיבה ללהקה שעבדה על מנגינות אולטימטיביות, הרמוניות בלעדיות בתוספת רוקנרול. ג'ף ליין, מר ELO חוזר לשנים המפוארות שלו כיוצר כדי לשחזר את ELO הישנה והטובה. הוא לא שכח שומדבר.

