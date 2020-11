בארי וייט האוסף האולטימטיבי

התחיה התמידית של בארי וייט, כוכב סוונטיז, קשורה בקול האווירה הנמוך שלו, מתמקדת בכמה להיטים שנדמה לי שלא כולם מצאו את מקומם באוסף הזה. איש גדול עם קול סקסי של חלום רטוב ותזמורים קצביים סימפוניים.

בדבר אחד חייבים להודות: בארי ווייט יצר סגנון של איש אחד, אבל המוסיקה שלו גילמה את הקשר הדי שטחי בין סול לפופ, טקסטים שטוחים שבהם חוזרת אין ספור המילה "בייבי". בין 18 המספרים אפשר למצוא כמה יותר מתוחכמים מבחינת העיבוד כ -Come on מיד-טמפו אפוף אווירה ודרמה.

אלבום האוסף עדיין נשמע רענן והקול הזה עדיין משדר צמרמורת לכיוון עמוד השדרה בכל פעם שאני מקשיב לשירים האלה.

האלבום מכיל 18 מלהיטיו הרבים של ווייט, החל מסינגל הסולו הראשון שלו, "I Gonna Love You Just a Little More Baby" מ -1973, לחומרים מאוחרים יותר כמו הדואט של 1992 עם אייזק הייז, "Dark and Lovely".

באופן טבעי, עיקר התקליטור מוקדש לקלאסיקות משנות השבעים כמו "אתה הראשון, האחרון, אתה כולי שלי", "לא יכול לקבל מספיק מהאהבה שלך" ו- "לעולם, לעולם לא אוותר עלייך" "כמו גם Love's Theme "של תזמורת Love Unlimited וגם קאבר ל – Just The Way You Are של בילי ג'ואל.

