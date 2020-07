מכל הגרסאות לשיר הזה, רק זו של בובי דארין מ-1959 הגיעה למקומות הראשונים בשני המצעדים הדומיננטיים – האמריקני והבריטי. "מקי סכינאי", Mack The Knife, או בגרמנית "Die Moritat von Mackie Messer", הוא שיר מתוך המחזמר "אופרה בגרוש" , שהועלה לראשונה בברלין בשנת 1928. המילים הן של המחזאי ברטולד ברכט. המוסיקה של קורט ווייל. הוא מבוסס על "אופרת הקבצנים" שנכתב בשנת 1728. ברכט קורא תיגר על השחיתות המוסרית והשלטונית בעידן הפשע המאורגן תחת משטר הקפיטליזם. העלילה עוסקת ברובע הסוהו העלוב בלונדון של המאה ה-18, שם שולט הפשע המאורגן. הרובע שורץ פושעים וקבצנים מתחזים, אנשי חוק מושחתים וזונות מק הוא Macheat- אחד הפושעים הבולטים בסביבה.

כמו שירים אחרים של הצמד הזה (ברכט-ווייל) , גם השיר הזה זכה למאות ביצועים של אמני פופ, ג'אז ורוק מלואי ארמסטרונג, פרנק סינטרה, אלה פיצ'ג'ראלד ועד סטינג ובישראל של אריק לביא. קסמו של השיר במילותיו המתריסות, במלודיה הקליטה ובמקצבו הקברטי, שנוסך תחושה נינוחה ומבדרת שמנוגדת לסיפור העוסק בפושע.

בובי דארין החליט לבצע את השיר אחרי שראה את "אופרה בגרוש" בגריניץ' וילאג' ב- 1958 והחל לצע אותו בהצלחה במועדוני הלילה בהם הופיע השיר נכנס לאלבומו That's All, שהכיל גם את להיטו הגדול "Dream Lover".

בתרגומו של אברהם שלונסקי נשמע השיר כך:

זאב המים לו שיניים / לו שיניים שני טורים / ולמקי סכינאי / יש סכין במסתרים

זאב המים דג טורף לו / דם מציף את הנהר / אצל מקי סכינאי / לא תכירו שום דבר

בירקרק מימי התמזה / ערב ערב צף גוף מת / אין זה דבר, אל כולרה / זה סתם מקי משוטט

על החוף ביום של תכלת / מת שרוע – אללי / וברנש הולך סתם ככה / שמו הוא מקי סכינאי

נעלמו עקבות שמיל מאייר / ועוד כמה עקבות / צרור כספם הוא אצל מקי / אבל מי יוכיח זאת?

ומצאו את ג'ני טובלה / וסכין לה בחזה / ובחוף הולך לו מקי / לא יודע כלום מזה

ושריפה גדולה בסוהו / ונספו שם זקן וטף / ורק מקי לא יודע / מה נשרף ומי נשרף

אלמנה בלתי בוגרת / ואת שמה אין איש מכיר / מקיצה ונאנסת / מקי, מקי, מה היה המחיר?

זאב המים לו שיניים / לו שיניים שני טורים / ולמקי סכינאי / יש סכין במסתרים

ולמקי סכינאי / יש סכין במסתרים

Oh, the shark, babe, has such teeth, dear

And it shows them pearly white

Just a jackknife has old MacHeath, babe

And he keeps it, ah, out of sight

Ya know when that shark bites with his teeth, babe

Scarlet billows start to spread

Fancy gloves, oh, wears old MacHeath, babe

So there's never, never a trace of red

Now on the sidewalk, huh, huh, whoo sunny morning, un huh

Lies a body just oozin' life, eek

And someone's sneakin' ?round the corner

Could that someone be Mack the Knife?

There's a tugboat, huh, huh, down by the river dontcha know

Where a cement bag's just a'drooppin' on down

Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear

Five'll get ya ten old Macky's back in town

Now d'ja hear ?bout Louie Miller? He disappeared, babe

After drawin' out all his hard-earned cash

And now MacHeath spends just like a sailor

Could it be our boy's done somethin' rash?

Now Jenny Diver, ho, ho, yeah, Sukey Tawdry

Ooh, Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown

Oh, the line forms on the right, babe

Now that Macky's back in town

I said Jenny Diver, whoa, Sukey Tawdry

Look out to Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown

Yes, that line forms on the right, babe

Now that Macky's back in town

Look out, old Macky's back!!

Writer/s: BERTOLT BRECHT, EUGEN BERTHOLD BRECHT, KURT WEILL, MARC BLITZSTEIN