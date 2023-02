בובי וינטון מתגעגע הביתה. מה מתגעגע? – מתייפח. מה שעשתה ההתבכיינות הזו לאנושות כמעט 60 שנה. אני מר בדידות, הלוואי והיה לי למי להתקשר, עכשיו אני חייל, חייל בודד, רחוק מהבית, לא מקבל מכתבים ודואר וכו'. בימינו – זה כנראה לא היה קורה. אימייל, סקייפ. אלא שהשיר הזה של בובי וינטון הוקלט ב-1962 לאלבומו – Roses Are Red ויצא כעבור שנתיים, ב-1964 כסינגל.

זה היה הסינגל הרביעי והאחרון שהוציא בובי וינטון, הזמר האמריקני ממוצא פולני, שנולד ב-1935. מאחורי ההוצאה של הסינגל יש סיפור מדהים: חברת "אפיק רקורדס" סירבה תחילה להוציא את השיר בביצוע וינטון ומסרה אותו לזמר באדי גרקו. גרסת גרקו הגיעה רק למקום ה-64 במצעדי המכירות של הבילבורד בשנת 1962. סוף דרכו של השיר? כאשר "אפיק רקורדס" החליטה להוציא לוינטון תקליט "הלהיטים הגדולים" – התעקש הזמר לצרף את השיר הזה לרשימה. השאר היסטוריה: השיר הוצא כסינגל בעקבות ביקוש והפך להיט ענק לצד Blue Velvet

השיר מתאר חייל שנשלח אל מעבר לים, ואין לו שום קשר עם ביתו. הזמר מקונן את הכאב שלו ומשדר את מצוקתו לדבר עם מישהו. גרסת בובי וינטון יצאה בימים שמלחמת וייטנאם הייתה כבר בעיצומה. באופן הכי טבעי הוא דיבר אל מאות אלפי החיילים שנשלחו לאסיה, עובדה שהאיצה את ביקושיו. ב-1966 חברו כותבי השיר, בובי וינטון עצמו וג'ין אלן לכתוב את שיר ההמשך, Coming Home Soldier, שהגיע למקום ה-11 במצעד המכירות של הבילבורד.

Lonely, I'm Mr. Lonely/ I have nobody for my own

I am so lonely, I'm Mr. Lonely/ Wish I had someone to call on the phone

Now I'm a soldier, a lonely soldier/ Away from home through no wish of my own

That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely/ I wish that I could go back home

Letters, never a letter/ I get no letters in the mail

I've been forgotten, yes, forgotten/ Oh how I wonder, how is it I failed

Now I'm a soldier, a lonely soldier/ Away from home through no wish of my own

That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely/ I wish that I could go back home

בובי וינטון Mr Lonely