בוב דילן מציג לראשונה קאבר ל "Dance Me to the End of Love" של לאונרד כהן

בוב דילן שימח את מעריציו עם קאבר מפתיע לשיר הקלאסי של לאונרד כהן 'Dance Me to the End of Love' בהופעה שלו במונטריאול ביום ראשון, 29 באוקטובר. הקאבר בוצע לראשונה בהופעה חיה על ידי דילן, לאחר שעלה באתר ובערוץ היוטיוב שלו כחלק מהסדרה המתמשכת של רשימות ההשמעה 'Murder Most Foul'.

הביצוע זכה למחיאות כפיים סוערות מהקהל ב-Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts, שם הופיע דילן כחלק מסיבוב ההופעות שלו "Rough and Rowdy Ways" הראשון של דילן בקנדה מאז 2017, וכולל שירים מאלבומו האחרון 'Rough and Rowdy Ways', כמו גם כמה מהקלאסיקות והקאברים שלו.

בין דילן וכהן שררו יחסי ידידות וכבוד זה לזה לאורך הקריירה שלהם. הם נפגשו לראשונה ב-1966 בפסטיבל הפולק של ניופורט, והופיעו יחד במספר הזדמנויות, כמו בפסטיבל האי וייט ב-1970 ובמעמד כניסתו של כהן להיכל התהילה של הרוקנרול ב-2008.

