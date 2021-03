בוב דילן Knockin on heavens door

בוב דילן כתב את השיר למערבון Pat Garrett And Billy The Kid משנת 1973 – מנקודת מבטו של שריף שנורה ונפצע אנושות. השיר התנגן בסרט בשעה שהשריף (קולין בייקר ) גסס. דילן הופיע בסרט בתפקיד קטן של אליאס. השיר זכה לעשרות גרסאות, ביניהן זו של Guns N' Roses באלבום Use Your Illusion II משנת 1991, שבוצע לראשונה בהופעה חיה ב-1992 בקונצרט הצדעה לפרדי מרקורי, סולן קווין, שנפטר מאיידס. צריך להודות שמה שעשו סלאש ואקסל רוז – העניק לשיר חיים חדשים לחלוטין.

כך השריף הגוסס: "אמא, תורידי ממני את התג הזה / אני לא יכול להשתמש בו יותר / זה נעשה ,חשוך מכדי שאוכל לראות / אני מרגיש שאני דופק על דלת גן העדן".

אמו שם צופה בבנה כשהוא שוכב בדמו גוסס. הוא מודע לנוכחותה והוא מבקש ממנה (באופן מוזר) להוריד את התג שלו ולהניח את האקדחים שלו באדמה כי אין לו יותר שימוש בהם – מאחר שהוא מרגיש את המוות בגופו ובנשמתו, דופק על שערי שמיים. כל מה שהוא היה כל מה שהוא יהיה הוא מפנה לאמו שנראית או היחידה שהוא סומך עליה, או שהיא העדה היחידה להצהרתו הגוססת.

הבקשה מאמו להוריד ממנו את התג הזה אומרת – אינני יכול לשלוט עוד כנציגו של החוק, של הסדר הקיומי. הכאוס הזה שולט ביקום: "מחשיך, חשוך מכדי לראות". כדאי מן הסתם לזכור כי השיר הזה נכתב בשנים 1972-73. ריצ'רד ניקסון נבחר זה לקדנציה שנייה, מלחמת וייטנאם ברקע, השחיתות השתוללה. "מרגיש שאני דופק על דלת גן עדן". כל כך פשוט, כל כך נוקב. זו הסיבה שדילן נחשב לגדול משוררי הרוק.

השיר זכה לגרסאות רבות אחרות של ארתור לואיס, אריק קלפטון, אבריל לאבין ועוד. בישראל היה זה מאיר אריאל שהעניק את גרסתו המעוברתת לשיר בשם – של "טוק טוק טוק על דלתי מרום". את הגרסה הזו שר שולי רנד בהופעה ב-2020 (ראו מטה). הבלוז העברי שלו הגיע עד שערי שמיים.

אמא, הסירי התג הזה ממני/ לא יכול עוד להשתמש בו / מתחיל להחשיך מכדי לראות/ מרגיש מתדפק על שער גן עדן./ אמא, הניחי את רובי על האדמה

לא יכול עוד לירות/ ענן שחור ארוך יורד/ מרגיש מתדפק על שער גן עדן

Mama, take this badge off of me/ I can't use it anymore./ It's gettin' dark, too dark to see/ I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door/ Knock, knock, knockin' on heaven's door/ Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door/ Mama, put my guns in the ground/ I can't shoot them anymore.

That long black cloud is comin' down/ I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door/ Knock, knock, knockin' on heaven's door/ Knock, knock, knockin' on heaven's door



בוב דילן Knockin on heavens door



שולי רנד – טוק טוק טוק על דלתי מרום

בוב דילן Knockin on heavens door גרסת מאיר אריאל – טוק טוק על דלתי מרום

אמא בואי והסירי את כוכב רב הסמל הזה מעלי/ אין לי על מי להסתלבט איתו כאן/ הנה מתאפללות עיני/ דופק לי על שער הגן

טוק טוק טוק/ על דלתי מרום (אני דופק לי…)/ טוק טוק טוק/ על דלתי מרום (לא דופק…)

knoking' on heaven's door

like so meny times before

אמא שימי ארצה את תותחי/ אין לי כח עוד ללחום/ ענן שחור ארוך נוחת עלי/ דופק לי על דלתי מרום

טוק טוק טוק/ על דלתי מרום (אני דופק לי…) / טוק טוק טוק/ על דלתי מרום (לא דופק…)

דפוק דפוק דפוק/ על דלתי מרום/ כמו שעשית עד היום

