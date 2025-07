הבלאגן של בוגי בלאגן מתחיל בשילוב מספר שפות, כולל טורקית, עברית, ערבית ואנגלית. גימיק? דרך קולאז’ לשוני-תרבותי.ההרכב מנסה לשדר תובנה קוסמופוליטית. היא קיימת בטקסט העוסק באובדן, געגוע, ושאלות קיומיות.

הנושא המרכזי הוא אובדן ואבל אישי, אבל גם חיפוש – אחרי מקום, זהות, אהבה, ואולי אלוהים. הדוברים בשיר פונים אל מי שאינם – אהוב או אהובה, אם, בן משפחה – בתחינה שקטה, חוצה גבולות ותרבויות:

"Is anybody home?", כלומר: יש מישהו שם? שומעים אותי? השאלה הזאת לא מכוונת רק לבית ריק – אלא לקיום האנושי כולו.

באנגלית – ?So many tears from the window Is anybody home – שורה שאומרת ייאוש, קריאה רגשית, פנייה אוניברסלית, ניכור.

בטורקית – Oh anem nerede? Gözlerim yahalom – "אמא שלי, איפה את?" / "עיניי הן יהלום" – דימוי לאובדן, געגוע עמוק לאם

בעברית – "אין לי שום מקום מול עדן החלום" חיפוש שורש, התמודדות עם שבר.

בערבית – Albi bah’lam fiki ya ‘Amar Wallak dounia neelam Enta Oemri – "ליבי חולם עלייך, ירח שלי" / "העולם הפך לנהר אפל" / "אתה חיי" שפה פיוטית מאוד – רגש, כמיהה, טרגיות

השימוש בשפות שונות מדגיש את החוויות האנושיות האוניברסליות – אובדן, געגוע, אהבה – שלא תלויות בשפה אחת. הטקסט כאילו חוצה יבשות, עמים וזיכרונות כדי לבטא כאב שהוא גדול מהמילים.

האמירה "אין לי שום מקום" מייצגת גם תודעה של מהגר, פליט, נשמה תלושה, וגם של אמן שמרגיש תלוש מהעולם סביבו. "מול עדן החלום" – רמז לכך שהגן עדן הוא אולי רק רעיון, מקום שאליו אנו מסתכלים אך לעולם לא מגיעים. השיר שמזכי שכולנו זרים לפעמים, בוכים אל החלון, שואלים את העולם "יש מישהו בבית?" – בתקווה שמישהו יענה.

לשיר אין מבנה מסורתי של בתים-פזמון. זהו זרם תודעה מוזיקלי – שורות עולות ונופלות כמו הדמעות שהשיר מתאר. תוגת הצער והתמיהה.

המוזיקה היא פיוז'ן מוזיקלי נועז – מוסיקת עולם של רוק גיטרות חשמלי, מזרח תיכון, בלקני, גם גוון פסיכדלי או אווירה מלנכולית טעונה בשירה שהופכת קולקטיבית. בלאגן שמחפש סדר וישועה בעולם מנוכר. "בוגי בלאגן" חוצה יבשות, עמים ותובנות ומצליחה בשיר הזה לבטא כאב קוסמופוליטי שהוא גדול מהמילים.

בוגי בלאגן גוזלרים יהלום Boogie Balagan \ Gözlerim Yahalom

So many tears from the window

Oh anem nerede oh anem?

Oh anem ne oldû?

Another rainbow has fallen

Is anybody home? I’m calling

Eyn li shoom makom

My Oemri you’re gone is anybody home

I see your eyes in the shadow

Albi bah’lam fiki ya’Amar

Wallak dounia neelam

Halil whispers in gan Eden

Enta oemri

Is anybody home? I’m calling

Eyn li shoom makom, my oemri you’re gone

Is anybody home? Mool éden ha halom

Gôzlerim yahalom

