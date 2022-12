בוחרים את השיר של 2022

איך בוחרים את השיר הטוב ביותר של השנה שחלפה? התקשורת נערכת לקראת סוף השנה למבצע הזה. מבול התוצאות לא ממש מכוון לשיר אחד. נותנים לך הזין ל-50 עד 100 שירים, ולך תחליט מהו הטוב שבטובים. לצד שיאים בולטים של קנדריק לאמאר וביונסה, השנה יצאו שירים בולטים של סטיב לייסי, Yeah Yeah Yeahs ואחרים.

בשנה כל כך מוזרה שבה סינגל של קייט בוש מלפני שלושה עשורים ("Running Up That Hill", שיצא ב-1985)הגיע איכשהו לראש המצעדים, בחירת השיר הטוב אינה יכולה להתבסס על כיוונים ברורים. ראפרים (Glorilla, Ice Spice ו-Flo Milli) השתלטו על ההיפ-הופ, יגם אמני אינדי (Alvvays, Alex G) כתבו להיטי ז'אנר, בלטו גם נסיינים אלקטרוניים (Alan Braxe, Rachika Nayar, Two Shell) זמרות R&B זמרות (אמבר מארק, יאיה ביי) בלטו בשירים עומק אישיים, וכוכבי הפופ הגדולים ביותר (הארי סטיילס, ביונסה, טיילור סוויפט) ניסו להמציא עצמם מחדש.

הגרדיאן הבריטי והבילבורד האמריקאי בחרו ב- Bad Habbit של סטיב לייסי. השיר שוחרר כסינגל השני מתוך אלבום האולפן השני שלו Gemini Rights. השיר הוא הפך פריצת דרך למיינסטרים עבור לייסי- כניסתו הראשונה למצעד בארה"ב. השיר הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100. Bad Habit לא נשמע כלהיט אולטימטיבי שנועד לפסגת מצעד הסינגלים האמריקאי. הוא ענוג, קוקטייל חמים של אינדי-רוק, פופ ו-R&B. שם השיר מתבסס על השורה הראשונה של הפזמון. "אני נושך את הלשון, זה הרגל רע" הביטוי "נשוך את הלשון" פירושו להימנע מלומר משהו. ההרגל הרע של לייסי לא להתבטא מנע ממנו לפעול לפי רגשותיו כלפי זולתו.

מגזין הרוק Pichfork בחר בשיר Belinda Says של Alvvays

"Blinda Says" הוא בלדה נוסטלגית שעושה כבוד גם בטקסט וגם בסאונד (אותו קצב ואקורד בפסוקים) ל"Heaven is a Place on Earth" של בלינדה קרלייל.

המילים מבטיחות שהשלווה שאנשים מחפשים בחיים שלאחר המוות יכולה להיווצר בחיים באמצעות אהבה למישהו. Alvvays (מבוטא "always") היא להקת אינדי פופ קנדית שהוקמה ב-2011. חברים בה מולי רנקין (שירה וגיטרה), קרי מקללן (קלידים), אלק או'הנלי (גיטרות), אבי בלקוול (בס) ושרידן ריילי (תופים).אלבומם השלישי, Blue Rev, יצא ב-7 באוקטובר 2022.

מגזין הרוק הבריטי NME בחר ב – Cuff It של ביונסה.

ביונסה מתמחה בלהיטי R&B גדולים מן החיים מאז משנות ה-90 עם Destiny's Child של 'Independent Woman'ו – 'Say My Name' ועד שירים משנות ה-2000 ('Crazy In Love', 'Irreplaceable'), בלדות כוחניות ('Halo'), ועד להשיר הפוליטי (' Formation'), ובשנת 2022, 'Cuff It' הצטרף לשורות אלה. "Cuff It"כתב והופק על ידי ביונסה, נובה ואב, מורטן ריסטורפ, רפאל סאדיק ודה-דרים, עם כתיבה נוספת של נייל רוג'רס.השיר הוא מהאלבום השביעי המבריק של ביונסה 'Renaissance'. זהו שיר דיסקו-פאנק מונע בגיטרת הקצב הבלתי ניתנת לחיקוי של נייל רוג'רס. השיר מכיל אלמנטים ש מסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-90. ביונסה שרה על לילה של אינטימיות עם בעלה, ג'יי זי. ומבטיחה לבעלה שהסקס יהיה ארוטי, אקזוטי והם יתרוממו כמו חלליות. "לאזק אותו" (cuff it) פירושו לקחת בעלות על משהו, על בסיס הרעיון של "אזוק" לבן זוג.

מגזין הרולינג סטון ו-Time בחר ב – ‘Titi Me Preguntó’ של באד באני

הראפר הפוארטוריקני באד באני מגיש תבשיל לטינו בשירת נשמה, בחוש הומור וכובש את המיינסטרים העולמי. השיר דוגם את "No Te Puedo Olvidar" מאת המוזיקאי הדומיניקני אנתוני אל מאימב סנטוס לאורך כל השיר. השיר מתוך אלבומו החמישי של באני Un Verano Sin Ti. השיר משנה צורה משלב אלמנטים של דמבו, טראפ לטיני, פסיכדליה ובאצ'טה. דודה? חפשו אותה. ההתמקדות העיקרית היא בהרפתקנות הרומנטית הנוכחית שלו. סובבת הגלובוס. למרות שהסולן אכן ממשיך לרמוז שיום אחד הוא יתחתן, די ברור שאין לו רצון אמיתי לחיות חיים מונוגמיים.

מגזין הגברים אסקווייר בחר ב – "N95" של קנדריק לאמאר

"N95" מאלבומו האחרון, Mr Morale & The Big Steppers, מציג את הכישרון הפיוטי שלו . כותרת השיר מתייחסת בחוכמה לשיאה של מגיפת הקורונה, כאשר החיים הוגבלו למערכת חוקים מחייבת. הראפר הגדול מטיל ספק בנורמלי החדש שלנו. לאמאר מתחיל את הבית השני בהתייחסות מפורשת למגיפה: "העולם בפאניקה, הנשים תקועות, הגברים בריצה הנביאים נטשו, החוק מנצל, השוק קורס".

טיים אאוט בחר ב- This Hell של רינה סאוואיאמה, זמרת-יוצרת, דוגמנית ושחקנית יפנית-בריטית

סינגל ראשון מתוך אלבומה השני Hold the Girl. סוואיאמה כתבה על "הגיהנום הזה" בהתייחסה להתקפות נגד להט"בים, שמונעות לרוב מאמונות דתיות, וקבעה: "כשהעולם אומר לנו שאיננו ראויים לאהבה והגנה, אין לנו ברירה אלא לתת אהבה והגנה ל אחד את השני". רציתי לכתוב שיר פופ מערבי שחגג את הקהילה והאהבה בתקופה שבה העולם נראה גיהנום."

מגזין Slant בחר ב -“Break My Soul” של ביונסה

"Break My Soul" של ביונסה מסמן, לדעת המגזין "איתחול תרבותי" או לפחות שינוי מוזיקלי עבור אייקון ה-R&B. השיר דוגם בנדיבות גם מהלהיט "Show Me Love" של Robin S מ-1993. השיר מכיל גם דגימה ווקאלית שהועלתה מהרצועה "Explode" של ביג פרידיה הוותיקה מניו אורלינס. זו לא הפעם הראשונה ש- ביג פרידיה מופיעה בלחן של ביונסה. בעבר היא סיפקה פיסקת דיבור בסינגל המוביל של לימונדה, "Formation". השיר הוא ממשיך המסורת של מוזיקת האוס של שנות ה-90 בקלידים קופצניים ונגיעות וספל. , השיר מוצא את ביונסה חוזרת על הנושא המוכר של העצמה עצמית – "מוטיבציה/סיימתי למצוא לי בסיס חדש".