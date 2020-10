"בון ג'ובי 2020" איזה מין שם? סולן הלהקה ג'ון בון ג'ובי אמר, כי הוא נתן לאלבום את השם הזה מכיוון ש-2020 היא שנת הבחירות האמריקאית, ויש לו מה להגיד. עטיפת האלבום מציגה את ג'ון בון ג'ובי בשחור לבן עם ראש מוטה קדימה כאילו הוא עומד לדבר. על זגוגיות משקפי השמש שלו משתקף הדגל האמריקאי מעניין שזוהיעטיפת האלבום הראשונה של בון ג'ובי בה מופיע ג'ון בון ג'ובי ללא חברי הלהקה שלו מאז אלבום הבכורה בשנת 1984.

יש לו מה להגיד? ברמה מסוימת, ג'ון בון ג'ובי תמיד רצה להיות ברוס ספרינגסטין. ב – '2020' יש ניסיון מסוים לאוריינטציה חברתית-פוליטית מונעת בכוח רגשי מהסוג שיצא מ"הבוס". הכוונות ברורות הביצועים – מנסים להתקרב לספרינגסטין.

במיטבו, ג'ון בון ג'ובי הצטיין בהמנוני פופ-רוק מעוררים ובבלדות סכריניות להפליא. הוא לא ספרינגסטין, או בוב דילן, או כל אחד מהגדולים האחרים שהוא מציין כהשפעות. ככזה. התמודדות עם נושאים כמו הקורונה והריגתו של ג'ורג 'פלויד ללא העוצמה הנדרשת – מתבררת כצפויה. שירים כמו Do What You Can ו- American Reckoning, שנוגעים בנושאים אקטואליים נשמעים מעט שטחים גם באספקט הרגשי, אם כי מלודית נשמעים כהמנונים החדשים של בון ג'ובי. אין ספק שג'ון בון ג'ובי הוא כותב מיומן שיודע להתאים לעצמו וללהקה שירים, ובמיוחד בלדות ששולטות באלבום הזה. רק לעיתים הוא מתעלה כאן מעל ממוצע כמו הטקסט המשובח והמבנה המוסיקלי של של Lower The Flag ממוסמס מעט ע"י קולות מקהלה. הבלדה עוסקת בירי הקטלני בבתי ספר בארה"ב, ובעקיפין בסחר הנשק המופקר.

"יש האומרים שאנחנו מתחילים למות ביום שנולדנו/ אבל אף אחד לא רוצה לחיות את החיים על ברכיו/ אולי אנחנו מתחילים למות ביום שנולדנו/ אבל מגיע לנו לחיות את החיים בין לבין"

Blood In The Water מתחיל כמו Shine On You Crazy Diamond של פינק פלויד – מהשירים הטובים באלבום, במבנה של השיר בטון שמזכיר את אקסל רוז

כשהוא שר "Blood in the water/ Who's jumping in?/ The devils made his final offer/ Now the sharks are circling" וגם: "Satan always used to love to say he wasn't real.

‘Story Of Love’ – ייכנס לרשימת הבלדות האהובות של בון ג'ובי. הגם שהטקסט נשמע סתמי – "אבות אוהבים בנות כמו שאמהות אוהבות בנים. הם כתבו את הסיפור שלנו לפני שהיה סיפור. מהיום שאתה מגיע עד שאתה הולך, אין אלא גאווה, אין אלא אהבה".

ספרינגסטין? ב – ‘Let It Rain’ רוחו עולה בבירור בשילוב של רוק גיטרות והבעה. שיר שאומר: "אולי יום אחד עיניים לא ישפטו אותך/ ליד המיטה שאתה ישן בה/ על האל שאתה רוצה להתפלל אליו/ או על צבע העור שלך/ כשכמרים ופוליטיקאים מוכרים את האמת ותו לא".

לא חייבים להרים לבון ג'ובי רף בגובה ספרינגסטין. בון ג'ובי ימשיך להיות טוב במה שהוא טוב – בפשטות שבההוא מתייחס למציאות של כולם. כמובן – מיומנות אינסטרומנטלית של להקה שנמצאת במשחק מאז 1984

'2020' נוגע בשנה בה אנו חיים, ועדיין זה אינו האלבום המהפכני של בון ג'ובי. הוא לוקח קודם כל למוסיקה האמוציונאלית שמעריצי הלהקה מתחברים אליה, לשירים שעשויים מחומרים משמרים ושיהפכו חלק מרשימת שירי ההופעה של הלהקה, שאולי עוד תגיע לישראל בקיץ הבא.

5 שנים לבון ג'ובי בפארק הירקון

Bon Jovi – Do What You Can

‘Limitless’

‘Do What You Can’

‘American Reckoning’

‘Beautiful Drug’

‘Story Of Love’

‘Let It Rain’

‘Lower The Flag’

‘Blood In The Water’

‘Brothers In Arms’

‘Unbroken’