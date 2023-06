בוסה נובה How Insensitive

"How Insensitive" הוא סטנדרט בוסה נובה וג'אז שהלחין המוזיקאי הברזילאי אנטוניו קרלוס ג'ובים. המילים נכתבו בפורטוגזית על ידי ויניסיוס דה מוראיס Vinícius de Moraes ובאנגלית על ידי נורמן גימבל. ג'ובים הקליט את השיר ב-1994 עם סטינג בשירה מובילה עבור אלבומו, Antônio Brasileiro. בברזיל השיר נקרא "Insensatez", תרגום ל"Foolishness". השיר דומה לפרלוד של שופן במי מינור.

ההקלטה הראשונה של השיר היתה של ז'ואאו גילברטו באוקטובר 1961.

השיר בוצע והוקלט פעמים רבות על ידי קבוצה מגוונת של אמנים, זמרים, זמרות, הרכבי ג'אז, זמרים-יוצרים, כמו אוליביה ניוטון-ג'ון, פטולה קלארק, המנקיז, ליבראצ'ה, איגי פופ, ג'ודי גרלנד והממד החמישי. כסטנדרט השיר בוצע בגרסאות ג'אז רבות ביניהן של ג'ואאו ג'ילברטו, לורינדו אלמיידה, ווס מונטגומרי, סטן גץ, ג'ורג' שירינג, דיאנה קראל ופט מת'יני.

