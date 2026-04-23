השיר "אורחים לרגע” של אליעזר בוצר ועקיבא תורג'מן הוא יצירה טעונה מאוד, שנעה בין שבר עמוק לבין מבט מפויס על החיים והנצח. יש בו תחושה כמעט נבואית כאילו הוא מביט על החיים מלמעלה, בפרספקטיבה של זמניות.

המשפט החוזר “אנחנו רק אורחים לרגע” הוא לב השיר. הוא לא נאמר מתוך ייאוש, אלא מתוך הכרה מפוכחת: החיים קצרים, זמניים, לא בבעלותנו, אבל דווקא משום כך – הם קדושים, יקרים, ודורשים נוכחות מלאה

האירוניה (רמז לעולם הבא) מתחזקת כאן: השיר לא מתכחש לסוף, אלא הופך אותו לשער – “זה לא הסוף, זו התחלה”.

הבית הראשון מציב נקודת שבר: “והנה בא זמן האסיף / לאסוף את השברים”. זה רגע של פירוק, אולי אובדן, אולי משבר פנימי. אבל מיד מגיע היפוך – לאחד, לזכור, לקדש, לדרוש שלום בתוך החיים עצמם. יש כאן תנועה ברורה:

שבר-מודעות-תיקון

הפנייה החוזרת “את אומרת” יוצרת תחושה של שיחה אולי עם דמות אהובה, אולי עם הנשמה, אולי עם קול אמוני פנימי. הקול הזה מרגיע. הוא מכוון את הדובר לא לפחד מהחולף – אלא לפעול מתוך אהבה. הוא מכוון את הדובר לא לפחד מהחולף – אלא לפעול מתוך אהבה.

נוצר מתח יפה בין שני רעיונות: מצד אחד: “אורחים לרגע” – חוסר קביעות, מצד שני: “לגדל את ילדינו” – אחריות ארוכת טווח כלומר: הזמניות לא מבטלת משמעות – היא דווקא מעצימה אותה. אם אנחנו זמניים, כל פעולה שלנו מקבלת עומק מוסרי.

האור חוזר שוב ושוב: “לאור היום בראש מורם” “זה אור מקיף על הפנים”, “באור המתגלה”. האור הוא לא רק פיזי – אלא מודעות, אמת, נוכחות אלוקית / רוחנית. האור “מקיף” לא רק בתוכנו אלא גם מעבר לנו – רמז לנצח.

הבית האחרון כבר כמעט יוצא מהזמן: “בשפע העולה / באור המתגלה / בנצח העוטף / ביום שלא חולף” – כאן כבר אין רק חיים זמניים – יש מבט אל מעבר: תחושת המשכיות מעבר לחיים, וזה מחבר חזרה לאירוניה: השיר על זמניות – אבל חותר לנצח.

הלחן הנוגה יוצר מתח עם המסר האופטימי. הביצוע הדרמטי של בוצר ועקיבא נותן תחושה של כמעט תפילה המוזיקה אינה “פותרת” את הכאב – היא מחזיקה אותו יחד עם התקווה.

הדואט מצליח לעשות משהו נדיר – להפוך חוויה אישית מאוד של שבר ומשמעות לאמירה אוניברסלית. ובסוף, המשפט שמסכם הכול: אנחנו רק אורחים – אבל מה שאנחנו עושים בזמן הזה, נוגע בנצח.

בוצר & עקיבא אורחים לרגע

זה לא הסוף זו התחלה

את אומרת בהקיץ

אין מקום לבהלה

והנה בא זמן האסיף

לאסוף את השברים

מעומקיי הזכרון

לקדש את החיים

ולדרוש בהם שלום

לקום מוקדם אל העולם

כל הנופים עוד לפנינו

לאור היום בראש מורם

לבא לטוב ביננו

לחיים היפים

ואנחנו אורחים

אורחים לרגע ..

זה אור מקיף על הפנים

הפונים אל החלום

שממשיך עם השנים

ומדייק את הרצון

לפעול בתום הלב

את אומרת לתגובה

זה הזמן להתקרב

רק לבוא מאהבה

לקום מוקדם אל העולם

כל הנופים עוד לפנינו

לאור היום בראש מורם

לאהבה ביננו

תראי עוד יאירו לנו החיים

אם רק נפנים

אנחנו כאן

אנחנו רק אורחים

אורחים לרגע

לקום מוקדם אל העולם

כל הנופים עוד לפנינו

לאור היום בראש מורם

לגדל את ילדינו

תראי עוד יאירו לנו החיים

אם רק נפנים

אנחנו כאן

אנחנו רק אורחים

בוא אל החיים

את קוראת לי מבפנים

כן אנחנו משתנים

נכונים עם הזמנים

אורחים לרגע , אורחים לרגע ..

בשפע העולה

באור המתגלה

בנצח העוטף

ביום שלא חולף

אורחים לרגע .. אורחים לרגע

כל החייים עוד לפנינו

לאור היום שלא נגמר

ומשפיע טוב עלינו

תראי עוד יאירו לנו החיים

אם רק נפנים

אנחנו כאן

אנחנו רק אורחים

אורחים לרגע

לקום מוקדם אל העולם

כל הנופים עוד לפנינו

לאור היום בראש מורם

לבא לטוב ביננו

לחיים היפים

ואנחנו אורחים

אורחים לרגע ..

