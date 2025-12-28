ביונסה היא ההופעה המכניסה ביותר של 2025 למרות שאואזיס מכרה יותר כרטיסים

סיבוב ההופעות "Cowboy Carter” של ביונסה הוכתר כסיבוב ההופעות המכניס ביותר של שנת 2025, לפני קאמבק ההופעות של אואזיס – וזאת למרות שהלהקה ממנצ’סטר מכרה יותר כרטיסים.

סיבוב ההופעות של הזמרת כלל 32 הופעות שנמשכו עד יולי, ולפי נתוני Pollstar הוא הוביל את הטבלה עם הכנסות כוללות של 407.6 מיליון דולר (305.5 מיליון ליש״ט), לאחר שנמכרו 1,596,165 כרטיסים במחיר ממוצע של 255.36 דולר (189.16 ליש״ט).

סיבוב ההופעות „Live ’25” של אואזיס דורג במקום השני, כאשר 36 ההופעות שלו הכניסו 405.4 מיליון דולר (300.3 מיליון ליש״ט). עם זאת, בשל מחיר כרטיס ממוצע נמוך יותר של 181.93 דולר (134.76 ליש״ט), ליאם ונואל גלאגר וחבריהם מכרו למעשה את מספר הכרטיסים הגבוה ביותר ב־2025 – 2,228,471 כרטיסים.

עוד בצמרת הדירוג נמצא סיבוב ההופעות "Music Of The Spheres” של קולדפליי, שלפי הנתונים הכניס 390 מיליון דולר (289 מיליון ליש״ט) מהופעות 2025, במחיר כרטיס ממוצע של 133.80 דולר (99.10 ליש״ט), וכן סיבוב ההופעות המשותף של קנדריק לאמאר ו־SZA, שהכניס 358 מיליון דולר (265 מיליון ליש״ט).

סיבוב ההופעות „Cowboy Carter” הוכרז מוקדם יותר השנה כסיבוב ההופעות הקאנטרי המכניס ביותר בכל הזמנים, והוא גם הפך את ביונסה לאמנית האמריקאית הראשונה עם שני סיבובי הופעות שהכניסו מעל 400 מיליון דולר, לאחר סיבוב „Renaissance” שלה מ־2023.