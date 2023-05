ביונסה, קנדריק לאמאר ואדל שולטים במועמדויות לפרס הגראמי

ביונסה ואדל הן המועמדות לנצח בטקס פרסי הגראמי לשנת 2023, והן יתמודדו ראש בראש על כל הפרסים הגדולים. שתיהן מועמדות לאלבום השנה – אדל על אלבומה הרביעי "30", וביונסה על אלבום הדאנס Renaissance.

הסינגל Easy On Me של אדל ו-Break My Soul של ביונסה מועמדים כל אחד לשיר ולתקליט השנה.

Beyoncé – Break My Soul



Adele – Easy On Me

גם הכוכבים הבריטים הארי סטיילס וקולדפליי נמצאים במירוץ על האלבום הטוב ביותר, לצד אייקוני הפופ השוודים, אבבא. הרביעייה קיבלה מועמדות לאלבום השנה הראשון אי פעם ל-Voyage של השנה שעברה – שהוציא אותם מתרדמת 39 שנים.ביונסה מובילה את הרשימה הכוללת עם תשע מועמדויות בסך הכל – כולל בקטגוריות הדאנס וה-R&B. היא מתחרה עם עם בעלה ג'יי זי כאמן המועמד ביותר בתולדות הגראמי, עם סך של 88 מועמדויות, שעקף את פול מקרטני וקווינסי ג'ונס.

קנדריק לאמאר הוא השני בכמות המועמדויות בשמונה קטגוריות על אלבומו הרביעי Mr Morale and the Big Steppers – העוסק במצב העולם והכשלים המוסריים שלו עצמו.

אדל וכוכבת הקאנטרי ברנדי קרליל שותפות במקום השלישי, עם שבע מועמדויות כל אחת. הראפר והזמר הפורטוריקני באד באני עשה היסטוריה בכך שזכה במועמדות לאלבום הראשון לאלבום השנה בשפה הספרדית. תקליטו Un Verano Sin Ti (A Summer Without You), שלט במצעד הבילבורד האמריקאי הקיץ, משך 13 שבועות במקום הראשון.

המועמדים לאלבום השנה

Abba – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Brandi Carlile – In These Silent Days

Lizzo – Special

Coldplay – Music of the Spheres

Kendrick Lamar – Mr Morale & The Big Steppers

Harry Styles – Harry's House

המועמדים לשיר השנה