ביי ביי בלאק סאבאת'

סיבוב ההופעות "The End" של בלאק סאבאת' הסתיים בהופעה האחרונה שלהם ב-4 בפברואר 2017, בעיר הולדתם ברמינגהאם, אנגליה, בג'נטינג ארנה. הופעה זו תועדה בסרט ובאלבום ההופעה החיה "The End: Live in Birmingham".

זה לא היה הסוף. במוצ"ש האחרון -5 ביולי 2025 התקיים אירוע השיא של "Back to the Beginning"בוילה פארק בברמינגהאם, אנגליה. האירוע תועד כקונצרט פרידה מאוזי אוסבורן.

בלאק סאבאת' חזרה עם אוסבורן, טוני איומי, גיזר באטלר וביל וורד, שלא ניגנו עם הלהקה מאז 2005. זו הייתה הופעה משמעותית וככל הנראה האחרונה עבור ההרכב המקורי. הביקורות חיוביות באופן גורף, ומדגישות את היקף האירוע, ההשפעה הרגשית והגאונות הטכנית של הפקת אירוע כזה ב-2025.

זו הייתה הפעם הראשונה מזה 20 שנה שביל וורד ניגן עם ההרכב המקורי המלא. המראה שלהם יחד תואר כרגע עוצמתי ומרגש הן עבור הלהקה והן עבור הקהל.

ואוזי? למרות מאבקיו הבריאותיים המתמשכים במחלת פרקינסון, קולו של אוזי תואר כ"מושלם עם צלילים" ו"חזק כתמיד" כשהוא שר, תוך שהוא מתריס נגד הציפיות. בעוד שהוא הופיע יושב על כס מלכות שחור שנבנה בהתאמה אישית במשך רוב ההופעה, רוחו, ההומור והקשר שלו עם הקהל בלטו. "תודה מעומק ליבי" המרגש שלו הדהד עמוקות בקרב המעריצים.

הריפים של טוני איומי היו "נמוכים וזורמים בצורה רועמת" כתמיד, ועבודת הבס של ג'יזר באטלר זכתה לשבחים על זריזותה. התיפוף של ביל וורד היה עוצמתי. מבקר אחד ציין שהוא "ניגן כמו גבר רבע מגילו". הכימיה ביניהם עבדה בשירים איקוניים כמו "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" ו-"Paranoid".

הליין-אפ היה עמוס כוכבים: האירוע, שנמשך יום שלם, כלל מגוון מדהים של אגדות מטאל ורוק שעשו כבוד לבלאק סאבאת', כולל מטאליקה, גאנז אנד רוזס, סלייר, אנתרקס, לאמב אוף גוד, טול, גוג'ירה, אליס אין צ'יינס, ריבל סאבס ועוד. להקות רבות ביצעו קאברים של סאבאת' והדגימו את השפעתה העצומה של הלהקה. היו גם שיתופי פעולה ייחודיים, כמו "מופע תופים" בהשתתפות מתופפים אגדיים רבים (כולל צ'אד סמית', טרוויס בארקר ודני קארי), וזמרים בלתי צפויים כמו סטיבן טיילר ויונגבלד שביצעו את שירי הלהקה.

המבקרים הדגישו את הקהל המגוון, ממעריצים ותיקים ועד לדורות חדשים, כולם מאוחדים באהבתם להבי מטאל ולבלאק סאבאת'. האווירה הייתה מחשמלת, עם תחושה מוחשית של רגש משותף ורוח טובה.

עבור רבים, זה היה יותר מסתם קונצרט. זו הייתה "חגיגה" תודות למעריצים, עם לא מעט רגעים מרגשים במיוחד כמו הביצוע של אוזי ל"אמא, אני חוזר הביתה".

"הסוף" באמת הפעם? בהתחשב בבריאותו של אוזי, יש תחושה חזקה שזו באמת הייתה ההשתחוות האחרונה שלו והסוף הסופי של בלאק סאבאת' המקורית. המבקרים הסכימו באופן אוניברסלי שאם זה אכן היה הסוף, אירוע מונומנטלי שעלה על הציפיות, וסיפק פרידה עוצמתית ומרגשת למייסדי ההבי מטאל. זה היה סיום מפואר וראוי ללהקה ששינתה את העולם.

בלאק סאבאת' – השירים המובחרים

ביי ביי בלאק סאבאת' Black Sabbath’s last live song – Paranoid -Back to the Beginning – Villa Park 5th July 2025