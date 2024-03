בילי אייליש אומרת שהיה לה סיוט לגבי הזכייה השנייה באוסקר

בילי אייליש וואח פיניאס קטפו את האוסקר (10 במרץ). על השיר המקורי הטוב ביותר "?What Was I Made For', תרומתם לפסקול הסרט "ברבי" של גרטה גרוויג.

אייליש אמרה לעיתונאים ש"היה לה סיוט" לגבי הזכייה באוסקר השני שלה. אייליש ואחיה זכו אוסקר הראשון שלהם בשנת 2022 על שיר הנושא לסרט ג'יימס בונד – 'No Time To Die'.

"היה לי סיוט על אתמול בלילה", אמרה אייליש על הבמה. תודה רבה לאקדמיה. פשוט לא חשבתי שזה יקרה. לא ציפיתי לזה. אני מרגישה כל כך בת מזל ומכובדת". היא המשיכה בתודה לבמאית גרוויג, "אני אסירת תודה על הסרט הזה ועלמה שהוא גרם לי להרגיש".

What Was I Made For של בילי אייליש

?Billie Eilish – What Was I Made For