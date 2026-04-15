בילי אייליש בסרט הופעות בבימויו של ג'יימס קמרון

הטריילר לסרט ההופעות החדש של בילי אייליש כולל קטעים מאחורי הקלעים מסיבוב ההופעות שלה, וכן את “חדר הגורים” שיצרה לעצמה ולצוות שלה. הסרט, בשם Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live מבוים על ידי ג'יימס קמרון וגם על ידי הזמרת, כאשר השניים נראים משתפים פעולה בטריילר.

הקטע נפתח כאשר אייליש בוחנת את היבטי הצילום בתלת־ממד, וקמרון מבטיח לה: “זה הולך להעיף לאנשים את הראש”. הוא גם מציג את הדרישות הקשוחות של חיי סיבוב הופעות, לצד התחושות של האמנית לגבי הופעות חיות. “אני רוצה שזה ירגיש כאילו זה אני והם”, היא אומרת בשלב מסוים. “אני אוהבת את זה”.

קטעי ההופעה, נלקחו מצילומי הקונצרט של סיבוב ההופעות Hit Me Hard and Soft: The Tour מהשנה שעברה, במיוחד מההופעות במנצ'סטר. הטריילר מראה אותה מוסתרת בתוך קופסה בזמן שמובילים אותה לבמה, וכן את הסט של המופע.

הקליפ מסתיים כאשר אייליש משחקת עם קבוצת כלבים – דבר שלדבריה היא יזמה כדי להפיג את הלחץ של סיבובי הופעות. “סיבוב הופעות הוא כל כך קשה ומתיש, אני אוהבת שיהיה חדר גורים כדי שהחבר'ה יוכלו להירגע”, אמרה, והוסיפה: “אנחנו מנסים להביא כל ארגון הצלה זמין שיכול להביא כלבים וגורים”. קמרון נראה בחדר אומר לזמרת: “אני בטוח אעשה את זה בסרט הבא שלי”.

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) ייצא לאקרנים בחודש מאי.