פרסי המוזיקה האמריקאית ( American Music Awards) חזרו לאחר הפסקה של שנתיים. הטקס בהנחיית ג'ניפר לופזנערך ב-26 במאי בפונטנבלו בלאס וגאס. השנה זכו ג'נט ג'קסון, רוד סטיוארט וזאק בראון בפרסים מיוחדים.

קנדריק למאר הוביל את המועמדויות עם 10 מועמדויות, בעוד שפוסט מאלון קיבל שמונה מועמדויות. בילי אייליש, צ'אפל רואן ושבוזי קיבלו שבע מועמדויות כל אחת. שש מועמדויות היו לברונו מארס, ליידי גאגא, מורגן וולן, סברינה קרפנטר, SZA וטיילור סוויפט.

בילי אייליש יצאה הזוכה הגדולה ביותר של הערב, וזכתה בכל שבע המועמדויות שלה, כולל אמנית השנה, שיר השנה (Birds Of Feather) ואלבום השנה (Hit Me Hard and Soft). אייליש לא נכחה בטקס הפרסים ובמקום זאת שלחה נאומי וידאו בהם הודתה למעריציה. גרייסי אברמס זכתה בתואר האמן החדש של השנה, בעוד אמינם ניצח את קנדריק למאר בתואר אמן ההיפ הופ האהוב ביותר ואלבום ההיפ הופ האהוב ביותר. ביונסה זכתה בתואר אלבום הקאנטרי האהוב ביותר ובתואר אמנית הקאנטרי האהובה ביותר, בעוד פוסט מאלון הוכתר כאמן הקאנטרי האהוב ביותר. SZA זכתה בתואר שיר ה-R&B האהוב ביותר ובתואר אמנית ה-R&B האהובה ביותר. הקליפ הטוב ביותר של השנה – Die With A Smile של ברונו מארס וליידי גאגא. אלבום הR&B – דה וויקנד עם ‘Hurry Up Tomorrow. האלבום הלטיני –‘Debí Tirar Más Fotos’ של באד באני. אלבום הרוק – Clancy של Twenty One Pilots.

על האלבום Hit Me Hard and Soft של בילי אייליש

בילי אייליש היא הזוכה הגדולה של פרסי המוזיקה האמריקאית 2025 Birds Of Feather שיר השנה

קליפ השנה בפרסי המוסיקה האמריקאית Die With A Smile עם ברונו מארס וליידי גאגא