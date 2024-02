בילי אייליש הצטרפה לאח פיניאס לבצע את שיר פסקול הברבי שלהם, ?'What Was I Made For'. היא זכתה בפרס השיר הטוב ביותר שנכתב עבור מדיה חזותית על 'What Was I ?Made for', שהופיע בפסקול ברבי של גרטה גרוויג. קראת הופעתה באירוע בלוס אנג'לס, אייליש שיתפה תמונה באינסטגרם של Poodle Parade Barbie ב-1965.. כשהיא עלתה לבמה, היא הופיעה בלבוש וינטג' באותו בגד כמו הבובה דאז. במצעד הפודל 1965ברבי הופיעה כמאלפת כלבים מקצועית (ומסוגננת), שהאביזר שלה הוא הפודל הלבן האהוב עליה. הבובה הגיעה לבושה עם מטפחת ורודה, שמלת קוקטייל ירוקה, מעיל משובץ יהלומים ומשקפי שמש זוהרים.

בילי אייליש מתלבשת כברבי באופנה של פעם בהופעת גראמי 2024

בילי אייליש ?'What Was I Made For'