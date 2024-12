בילי אייליש נפגעה בפניה ממחרוזת שנזרקה לבמה על ידי מעריץ בזמן שהופיעה. אייליש, שהופיעה באצטדיון Desert Diamond באריזונה (13.12.24) ישבה ברגליים משולבות בקדמת הבמה בשירת 'What Was I Made For?' כשהאירוע התרחש.

בצילומים שצולמו על ידי מעריצים נראית אייליש מופתעת כשהמחרוזת פוגעת בה. הקהל הגיב בבוז. אייליש התעשתה מיד והמשיכה לשיר במהירות, לפני שהרמה את השרשרת וזרקה אותה הצידה.

תפסיקו לזרוק חפצים על הזמרים

בילי אייליש נפגעה משרשרת שנזרקה על ידי מעריץ בזמן הופעה