לאחר שנאלצה לדחות את סיבוב ההופעות שלה בשל משבר הבריאות העולמי המתמשך ב-2020, בילי אייליש, כוכבת העל חוזרת לדרכים בסיבוב ההופעות העולמי שלה Happier Than Ever, שהושק במרכז Smoothie King בניו אורלינס, וסימן את סיבוב ההופעות הראשון שלה מזה שנתיים במופע שנמשך 90 דקות. ברשימת השירים, היא ביצעה את הלהיטים 'Bury A Friend', 'Bad Guy', 'Ocean Eyes' ורצועות מאלבומה האחרון, 'Happier Than Ever', כמו 'Therefore I Am', 'Happier Than Ever' , ו-'NDA'. היא ביצעה גם את 'Goldwing' בפעם הראשונה בחי. מה קרה שם? חבל על כל מילה צפו בהתרגשות הגדולה.

בילי אייליש פתחה את סיבוב ההופעות העולמי שלה

Happier Than Ever Tour Set List

1. bury a friend

2. I Didn’t Change My Number

3. NDA

4. Therefore I Am

5. my strange addiction

6. idontwannabeyouanymore

7. lovely

8. you should see me in a crown

9. Billie Bossa Nova

10. GOLDWING (live debut)

11. Halley’s Comet

12. Oxytocin (with snippet of “COPYCAT”)

13. ilomilo

14. Your Power (with FINNEAS)

15. Male Fantasy

16. Not My Responsibility

17. OverHeated

18. bellyache

19. ocean eyes

20. Bored

21. Getting Older

22. Lost Cause

23. when the party’s over

24. all the good girls go to hell

25. everything I wanted

26. bad guy

27. Happier Than Ever