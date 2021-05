בילי איליש 'הכוח שלך' מתוך האלבום השני הקרוב

לממתינים לאלבום השני של בילי אייליש: זוכת הגראמי בת ה -19 מוציאה סינגל שלישי "הכוח שלך" ("Your Power") , ואת הקליפ הנלווה שלו. האלבום Happier Than Ever, יצא בסוף יולי 2021. השיר מספר על מערכת היחסים הפוגענית עוד כשהיתה בת 16, ואיך זה ניפץ אותה נפשית לאורך השנים. בילי מביעה את תקוותה שהשיר הזה יכול לעורר שינוי.

הקליפ, הרביעי שאייליש מביימת בעצמה, צולם בסימי ואלי בקליפורניה, ומככב בו נחש אנקונדה ענק במשקל 80 קילו שעוטף בשלב מסוים את המותניים והצוואר של הכוכבת.

בפוסט באינסטגרם אומרת איליש כי השיר החדש שלה – שהופק על ידי אחיה , פיניאס – הוא "אחד השירים האהובים עלי שכתבתי אי פעם".

טקסט: "היא אמרה שאתה גיבור/ שיחקת את התפקיד/ אבל הרסת אותה תוך שנה/ אל תתנהג כאילו היה קשה/ ואתה נשבעת שלא ידעת/ לא פלא מדוע לא שאלת

היא ישנה בבגדים שלך/ אבל עכשיו היא חייבת להגיע לכיתה".

"אני מרגישה סוג של חשיפת יתר בגלל שהשיר כל כך קרוב לליבי", אומרת איליש על הסינגל. "מדובר במצבים רבים ושונים שכולנו היינו עדים אליהם או חווינו. אני מקווה שזה יכול לעורר שינוי. השיר אומר – נסי לא לנצל לרעה את הכוח שלך."

על האלבום החדש: "הוא הדבר האהוב עלי ביותר שאי פעם יצרתי ואני כל כך נרגש ועצבני לקראתו. "מעולם לא הרגשתי כל כך הרבה אהבה לפרויקט כמו לפרויקט הזה. מקווה שגם אתם תרגישו את מה שאני מרגישה".

אלבום הבכורה של אייליש, "כשכולנו נרדמים, לאן אנחנו הולכים? (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) שוחרר במרץ 2019 והציג להיטים כמו "Bad Guy" ו – "All the Good Girls Go to Hell" וגם – ""Bury a Friend". האלבום בהפקת פיניאס, אחיה בן ה-בן 23, זכה בפרסים העיקריים בטקס פרסי הגראמי לשנת 2020.

האלבום המתקרב הוא הפרויקט הראשון שלה אז היצא הסרט התיעודי Billie Eilish: The World's a Little Blurry בסוף פברואר. הסרט התיעודי עוקב אחר הזמרת מקבלת את רישיון הנהיגה ועוקב אחריה בהפקת אלבום הבכורה שלה מבית משפחתה.

פרשנות: לומר שהאלבום השני הקרוב של בילי איליש מעורר ציפיות – זוהי לשון המעטה. זוהי אינה רק הזכיה בגראמי משולש על When We All Fall Asleep, Where Do We Go? אייליש הפכה מושא הערצה, זכתה בפלטינה או כפולה פלטינה ב -17 מדינות, הועטרה בשבחים מכל מבקר. מגזין הרולינג סטון. המגזין דירג את אלבומה בין האלבומים הגדולים בכל הזמנים ומפיקי ג'יימס בונד הזמינו את איליש שיר הנושא ל- No Time To Die. כל אלה מעלים את רף הציפיות מאלבומה השני לגובה שיא, וגם מעוררים את השאלה מה עושים בת ה -19 ואחיה פיניאס – באלבום שיוצא במקבל למגיפת הקורונה וביטול סיבוב ההופעות העולמי שלה.

השיר החדש, 'הכוח שלך' הוא דוגמה נוספת לכישרונותיה המדהימים של איליש. שומרת על פשטות ייחודית במסגרת אינטימית, בקולה הנוגה העוסק בעניינים "לא נחמדים", גם בצורתו המינימליסטית.

Billie Eilish – Your Power