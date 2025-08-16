חנות האופנועים האהובה של בילי ג'ואל, 20th Century Cycles, תסגור את שעריה לצמיתות בעקבות אבחון הפרעת מוח אצל המוזיקאי. מוקדם יותר השנה, ג'ואל חשף כי אובחן כחולה בהפרעת מוחית מסוג הידרוקן תקין-לחץ (NPH), ומאוחר יותר נאלץ לבטל את כל סיבוב ההופעות הקרוב שלו – כולל הופעותיו הראשיות בבריטניה.

בנוסף חנות האופנועים והמוסך של ג'ואל בלונג איילנד, 20th Century Cycles, תיסגר לתמיד בספטמבר הקרוב, כאשר מכירה פומבית של אוסף האופנועים האישי של איש הפסנתר מתוכננת בהמשך השנה.

חנות האופנועים 20th Century Cycles נפתחה לראשונה בשנת 2010, בשל אהבתו של ג'ואל לאופנועים קלאסיים, ורצונו למצוא מקום לתחזק, לתקן, לשחזר ולהתאים אישית את האופנועים שלו. החנות משמשת גם כמוזיאון לאוסף שלו הפתוח לציבור בחינם.

במהלך ראיון פודקאסט שנערך לאחרונה, ג'ואל נתן עדכון על בריאותו ואמר שההפרעה "נשמעת הרבה יותר גרועה ממה שאני מרגיש". הוא שיתף שהוא מרגיש כרגע "בסדר" אבל "האיזון שלו גרוע", והשווה את זה ל"להיות על סירה". "זה לא תוקן, זה עדיין בטיפול", הוסיף בנוגע למצב.

דוברתו של ג'ואל, קלייר מרקורי, למסרנ כי ההחלטה לסגור את 20th Century Cycles התקבלה לאחר שהמוזיקאי אובחן במחלה.

סרטו התיעודי בן חמש השעות של ג'ואל, And So It Goes ב-HBO, קיבל ביקורות פושרות, אבל זוכה לרייטינג צפיה גבוהשל מעריצי ג'ואל, רבים ששומרים לו אמונים מאז The Stranger.

בילי ג'ואל מבטל את הופעותיו אחרי שאובחן בנזק מוחי

בילי ג'ואל סוגר חנות האופנועים שלו לאחר שאובחן עם הפרעה מוחית