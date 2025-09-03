בילי ג'ואל Live at Shea Stadium

קונצרט שחגג סוף עידן: הביטלס פתחו אותו ובילי ג'ואל סגר אותו. אצטדיון שיא, שנבנה בשנת 1964, היה ביתם של קבוצת הניו יורק מטס במשך 45 שנה. אצטדיון Shea , שתוכנן כאצטדיון רב-תכליתי, פגש לראשונה את הרוקנרול כאשר הביטלס הופיעו שם ב-15 באוגוסט 1965, ובכך קבעו שיא כאצטדיון המוביל ללהקות הגדולות בעולם. ה- Who, פוליס, הרולינג סטונס, ברוס ספרינגסטין והקלאש הופיעו ב-Shea. המופע "Play At Shea", שהתקיים ב-16 וב-18 ביולי 2008 מול 110,000 אוהדים יחד, היווה את ההופעות האחרונות אי פעם באצטדיון ההיסטורי. "Live At Shea Stadium" מכיל שעתיים וחצי של להיטים ואלבומים אהובים, בהשתתפות אורחים מיוחדים כמו פול מקרטני, טוני בנט, גארת' ברוקס, ג'ון מאייר, ג'ון מלנקמפ, סטיבן טיילר ורוג'ר דלטרי. החלק האחרון של אצטדיון שיאה נהרס בשנת 2009.

הקונצרט של בילי ג'ואל אלבום ההופעה החיה החמישי שלו, וכן אוסף מוזיקה על גבי CD ו-DVD של שירים שבוצעו על ידי הזמר/כותב השירים במהלך שני קונצרטים באצטדיון שיא בניו יורק ב-16 וב-18 ביולי 2008. הסרט יצא לאור ב-8 במרץ 2011. הסרט התיעודי, שיצא בשם The Last Play at Shea ב-21 באוקטובר 2010, הופק על ידי ג'ון סמול, חברו לשעבר של ג'ואל ללהקות The Hassles ו-Attila משנות ה-60. הסרט הוקרן בבכורה בפסטיבל הסרטים טרייבקה, ושודר ב-PBS כחלק מהתוכנית Great Performances. הסרט "Live at Shea Stadium: The Concert" נכנס לראש מצעד Billboard Top Music DVD/Video.

המגזין Vulture תיאר את ההופעה ככזו שהעיפה דמעות:- הופעה מפצחת לב. במיוחד בולט הקהל שהתחבר לשיר כמו "Piano Man" שהפך לרגע של ריגוש המוני.

The Music Box ציין כי בהופעה הייתה תחושה של שחיקה מחשיבה יצירתית – בעוד שהלהיטים משנות ה‑70 עדיין עולים על הבמה עם עוצמה, השירים החדשים נראו כאילו "התבגרו מאוחר מדי.". השיר "Live at Shea Stadium" תואר כ"התחתית של קריירה נעלה"

מצד שני, יש מעריצים שגרסו שג'ואל עדיין שולט ביצירה חיה באופן יוצא דופן, במיוחד ביצירות כמו “The Entertainer” ו-“An Innocent Man”, והחברוּת עם הקהל עדיין מסוגלת לעורר צמרמורות

