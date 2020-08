"הזר" הוא האלבום החמישי של בילי ג'ואל. בעיני מבקרים – יצירת המופת שלו, שיצאה כמה שנים אחרי להיטו Piano Man. מקום 67 ברשימת האלבומים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון. להיט ענק מהאלבום הזה שחצה את כול הזמנים – Just The Way You Are .

"הזר" היווה מבחינת בילי ג’ואל פריצת דרך של ממש. בהפקתו של פיל ראמון. מרבית המבקרים גרסו כי מדובר בחומרים הטובים ביותר של ג'ואל. האלבום הראה שג’ואל אינו זמר של להיטים בודדים, אלא מצליח ליצור אלבום שהזכיר את האופי הספרינגסטיני בשירים אורבניים כ-"מובינג אאוט", "תמונות ממסעדה איטלקית", "רק הטובים מתים צעירים", שמספרים סיפורם של בני המעמד הבינים הנמוך. בולט גם ההיבט האישי, האוטביוגרפי שלו המוצג במעין מונולוג, בההתייחסות לאספקטים שונים ביניהם – לגיל. וגם – המנגינות, הגוונים המוסיקליים שהם כולם בילי ג'ואל – זיקית מוסיקילית שנעה בין פופ, רוק וג’אז. אלבומו הטוב ביותר – כבר אמרנו?

Movin' Out, The Stranger, Just The Way You Are, Scenes From An Italian Restaurant, Vienna, Only The Good Die Young, She's Always a Woman, Get It Right The First Time, Everybody Has A Dream

Billy Joel – She's Always A Woman