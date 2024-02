באחת הכתבות שקראנו השבוע נכתב: בילי ג'ואל חזר להדרן – אבל למה הוא חיכה כל כך הרבה זמן כדי להדליק שוב את האור? בילי ג'ואל כמעט בן 75. עם Turn the Lights Back, הוא שוב בן 20, רומנטיקן על מלא. מחדש ימיו, עונה על ציפיות מעריציו הותיקים. מ-1971 עד 1993 הוציא ג'ואל שנים-עשר אלבומי אולפן שנפרשו על פני ז'אנרים של מוזיקת פופ ורוק, ובשנת 2001 הוציא אלבום אולפן חד פעמי של יצירות מוזיקה קלאסית. ג'ואל הוא אחד מאמני המוזיקה הנמכרים ביותר בעולם, ואמן הסולו הרביעי הנמכר ביותר בארצות הברית, עם למעלה מ-160 מיליון תקליטים שנמכרו ברחבי העולם.

"Turn the Lights Back On" היא השיר החדש הראשון של של ג'ואל מאז השירים "All My Life" ו-"Christmas in Fallujah מ-2007". בין 1970 ל-1993, ג'ואל הוציא אלבום חדש כל 12 עד 16 חודשים, והלחין יותר מ-120 שירים. ההמשך היה מדבר. הפסקה מוחלטת של יצירה והקלטה. הוא לא הוציא אלבום חדש של מוזיקה פופולרית מאז "River of Dreams" מ-1993. האלבום הזה הסתיים בשיר שכותרתו "Famous Last Words", שיר רוק פשוט עם פזמון שמשמיע שוב ושוב, "אלה המילים האחרונות שיש לי להגיד".

And these are the last words I have to say

It’s always hard to say goodbye

But now it’s time to put this book away

Ain’t that the story of my life

ג'ואל אמר על הפרישה מכתיבה: ""אנשים אחרים ניסו לשכנע אותי לחזור ולכתוב חומרים חדשים, ולהקליט אותם, ותמיד התנגדתי לזה""נמנעתי מזה כי כתיבת שירים הפכה להיות כואבת… יש לי רף גבוה. אמרתי לעצמי, 'אם אני אגיע לגובה הזה, אני אני אשנא את עצמי. אז הפסקתי לעשות את זה כי נמאס לי להרגיש ככה".

מעריציו הבינו את זה כפרישה מהוצאת אלבומי להיטים. מאז, ג'ואל – נצחי ככל שיהיו שיריו – היה אמן נעול יצירתית. אבל למרות שהפסיק להקליט מוזיקה חדשה, ג'ואל המשיך למלא איצטדיונים. הוא הופיע עם אלטון ג'ון במשך כמה שנים, ובשנת 2014 הוא החל סדרת הופעות חודשית במדיסון סקוור גארדן. הוא יגיע עם ההופעה ה-150 שלו במקום הזה ע ד יולי 2024. הופעות חיות מתמשכות אלה האריכו את אורך החיים של שיריו ואפשרו לדורות חדשים לגלות וליהנות מהקטלוג האחורי שלו. מה שהופך את ג'ואל למקרה כל כך מעניין הוא תפקידו הפעיל בעיצוב חיי המוזיקה שהוא הלחין לפני זמן רב. בדרך כלל, מורשתו של אמן במעמדו של ג'ואל באה לידי ביטוי לאחר שהוא הולך לעולמו, אבל ג'ואל נמצא בשלב טיפוח המורשת של הקריירה שלו יותר מכל הקריירות של מוזיקאים רבים אחרים

השיר חדש מסמן חזרתו מהפרישה שלו לכתיבת שירים, 50 שנה לאחר פריצת הדרך שלו עם "איש הפסנתר" בנובמבר 1973. ומתברר הוא עדיין יכול לשיר לנו שיר כמו פעם. מבחינת קול, ג'ואל נשמע כמו פסח על כל השנים הללו. זהו סוג של שיר פופ שכבר לא באמת קיים. יש בשיר את כל הסמנים של בלדת ג'ואל קלאסית: הקצב והאקורדים המתגלגלים של "She's Always a Woman", התחינה לקבל מישהו "Just the Way You Are", הבס וסנר ההקשה של "The Downeaster 'Alexa'. "יש אפילו משהו מסולו הפסנתר של "סצנות ממסעדה איטלקית"

אבל מה השיר החדש אומר? שבילי ג'ואל חזר? שהוא לקראת אלבום חדש? האם הוא בכלל נעלם אי פעם? הרי המוזיקה שלו מהדהדת ומשתנה לאורך זמן, הרבה אחרי שהיצירות עצמן הגיעו לעולם. אלבוםם? בעידן סטרימינג גדוש בפלייליסטים נגישים, נראה שקידום אלבום שעתיד לצאת אינו המניע כאן.

“Turn the Lights Back On” הוא אירוע של פעם בחיים – במיוחד עבור מעריציו הצעירים. עבור מיליוני אנשים זאת תהיה הפעם הראשונה שהם יזכו לשמוע שיר חדש של אמן שהם העריצו שנים. בסרטון הטיזר המודיע על השיר החדש הזה ב-22 בינואר 2024,רואים את ג'ואל הופך את הדף לפרק הבא בקריירה שלו. אם תשימו לב היטב, העמוד שהוא מעיף הוא סט גדוש במילים של “Famous Last Words.” האם התכוון ל- "ואלה המילים האחרונות שיש לי לומר". האם זוהי נעילה סופית של הבסטה?

בילי ג'ואל Turn the Lights Back On

בילי ג'ואל במדיסון סקוור גרדן – "Just the Way You Are"