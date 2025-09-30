ביפי קליירו Futique

ביפי קליירו Biffy Clyro היא להקת רוק אלטרנטיבי מסקוטלנד, שנחשבת לאחת מהלהקות הבולטות בז'אנר הרוק הבריטי של שנות ה-2000 וה-2010. הלהקה היא שילוב בין רוק אלטרנטיבי, פוסט-הרדקור, פרוגרסיב רוק ואינדי רוק. הם מרבים לשלב שירים עם מקצבים לא שגרתיים, מעברים חדים בין חלקים שקטים לאגרסיביים, וטקסטים אישיים ופואטיים.

זהו האלבום העשירי של הלהקה. השם „Futique“ הוא שילוב מילולי בין future (עתיד) ו‑antique (עתיק). Futique' הוא אלבום נועז אשר – בדומה לקונספט הכללי שלו של 'עתיקות עתידיות' – עובר דרך עברה של ביפי כדי לסמן המשך עתידי.הסולן והגיטריסט סימון נייל Simon Neil תיאר את הפרויקט כבחינת רעיונות, חפצים או מערכות יחסים שמתקיימים “בין זמנים” — כלומר, נקודות שבהן העבר, ההווה והעתיד משולבים ומשפיעים זה על זה. יש בו גם מוטיבים של נוסטלגיה, של הסתכלות לאחור, אבל גם חשיבה קדימה — ניסיון לאזן בין השורשים למתרחש בעתיד.

האלבום נפתח ב – A Little Love שיר על חברות, קשרים וחיים משותפים. True Believer מהווה סוג של גשר: שילוב של אלמנטים מהקצה הקשה של הלהקה עם סאונד מלוטש יותר. Goodbye –על פרידה, מלא רגשות גלויים, כמעט כמו פתיחת לב בפני המאזין. Woe Is Me, Wow Is You על קונפליקט פנימי, רגע שבו הלהקה מתמודדת עם ספק לגבי המשך הדרך.

Dearest Amygdala – הסתכלות פנימה, על החלקים הלא רציונליים במוח (האמיגדלה), שאלות על חרדה, רגשות לא מבוקרים והוויה פנימית. הסיום, Two People In Love, נקודת סגירה עדינה על כך שהקשר והאהבה הם מה שנשאר בסוף.

האלבום (שזוכה לביקורת חיוביות, גם הגיע לראש מצעד האלבומים בבריטניה) מצליח לשלב בין האגרסיביות המוזיקלית (ריפים חזקים, מקצבים חדים) לבין רגעים שקטים יותר, אינטימיים ורגשיים. Futique הוא אחד האלבומים האישיים ביותר של ביפי עד כה, ומבסס את מעמדם כאחת הלהקות האייקוניות ביותר בבריטניה.

חברים: סיימון ניל (Simon Neil) – שירה וגיטרה ג'יימס ג'ונסטון (James Johnston) – גיטרה בס וקולות רקע, בן ג'ונסטון (Ben Johnston) – תופים וקולות רקע (האחים ג'ונסטון הם תאומים)

