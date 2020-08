בית ספר למוסיקה: להיות מפורסם זה לא הכל

הודייה בגייב בת 9 אומרת שהיא צריכה ללמוד ולהשתפר, עד שבסוף היא תהיה … מופרסמת. ככה במילים שלה. לא יודע מי לימד אותה את המילה "מפורסמת", אבל מי שלימד, צריך לומר לה שפרסום הוא תוצאה, לא מטרה, ובגיל הזה להכניס לה לראש כי היעד בשירה הוא "להיות מפורסמת" עלול לגרום נזק לה בלתי הפיך. המשפט הזה הוא תוצר של חינוך רע. ילדים בגילאים האלה עדיין נמצאים בימי התום שלהם. למה לקלקל אותם? אגב, כמו שהיא שרה את "חוזרת אליך" המזוהה עם אגם בוחבוט – ממש לא מוביל אותה לשם.

אז נכון: החשיפה ב"בית ספר למוסיקה" הופכת את הילדים למפורסמים. יתכן שרבים מהם ישלמו על כך בעתיד מבחינה נפשית, כי לא לעולם חוסן, ומד הציפיות עלול לרדת לאפס. בינתיים, זהו שלב החגיגה והשמחה, והעיקר שמד הרייטינג יצלצל.

מבחינת איכויות לגילאים האלה: אילו אני אמרגן בעל חזון ונשימה ארוכה, הייתי שומר על קשר עם הילי משייב (12.5) ששרפה את הבמה עם קאבר ל – Wrecking Wall של מיילי סיירוס. השימוש שלה בקול צרוד לא מתאים לגיל הזה, אבל הוא מוכיח פוטנציאל למסלול שמציב אותה ב"הכוכב הבא" הבא. גם זוהר זכרוב (13) יכנס לרשימת הממתינים לאמרגן בז'אנר הים תיכוני. מצחיק אמנם לשמוע ילד בגילו שר "הגברים בוכים בלילה", אבל במבחן איכויות של יכולות זמרתיות – הסלסול שלו עבר בהצלחה יתרה.

אהבתי את שילוב הקולות בין סער מיכאל וביתניה בלאיי בגרסה ל – "אבוני אנד אייבורי" של מייקל ג'קסון ופול מקרטני. הראל סקעת סייע להם לעיבוד מלא חן, קסם ואינטליגנציה רגשית. הם ניצחו בצדק את לירון בכור ומורי אדרי בביצוע ל – The Lazy Song של ברונו מארס, שהיה יותר שאו של אנחנו רוצים להצליח ולהיות מפורסמים. גם ביטחון עצמי מופרז בגיל הזה – לא משיג תמיד את המטרה. אני מדבר גם על הבחירה בשיר "יאללה לך הביתה מוטי" לילדה הלה גורליק. לא רק שאינו מתאים לה, אלא דירבנו אותה לאנרגיות מוגזמות. לא לשכוח: זה עדיין שלב בית הספר, לא שיא הקריירה. אל תהפכו את הילדים לכוכבים בטרם עת. הפרסום יחכה להם.

סער מיכאל וביתניה בלאיי – Ebony And Ivory

הילי משייב – Wrecking Ball

חיים ציפל – Let It Be

זוהר זכרוב – "הגברים בוכים בלילה"

הלה גורליק – "יאללה, לך הביה מוטי"

