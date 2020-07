בית ספר למוסיקה – מיקה משה

בבית הספר למוסיקה התחילו תחרויות בדואטים. כלומר – התמודדויות בכאילו, למרות שבסוף יש תוצאות. הזוכה בתואר "תלמידה מצטיינת" היא מי שהכי קרובה לשירה מקצועית בוגרת – מיקה משה מהכיתה של מירי מסיקה. לרגל האירוע ביצעו המורה והתלמידה דואט – "שיר לשירה", והעניקו דוגמא למהות הדואט – הקולות, הכוונה, ההבעה. ככה שרים בשתיים. זה היה השיעור הטוב ביותר בבית הספר, עליית כיתה של ממש. מיקה משה שרה בדוקרב מול עלאי ונתאי "יפה כלבנה" של אביתר בנאי – גם כאן שימוש בוגר ומפתיע במנעד הקולי-רגשי לבת 12. לפי הקול והאינטליגנציה הרגשית – היא תהיה זמרת במשרה מלאה.

לפעמים מרוב מחמאות, נישוקים וחיבוקים, מורים מתפרקים ומתרפקים, ועדה מקצועית נוטפת דבש, אתה מתקשה לשפוט פוטנציאל אמיתי. זה הגיל שיש ללמד ילדים לצעוק פחות ולשיר יותר. לא כל שיר מתאים לגילאים האלה. לא הייתי נותן לילדה לשיר Honesty של בילי ג'ואל, למרות ההרמוניה הקולית היפה של "סטארדאסט". גם את The Show Must Go On של פרדי מרקורי וקווין עדיין לא מתאים לילדים, למרות הכישרון של רום באבה. הביצוע המקורי פשוט גדול גם על זמרים בוגרים. עלאי ונתאי צרפתי סלסלו יפה את "לשיר איתך" של אהוד מנור ובועז שרעבי המוכר משושנה דמארי, אבל סלסול עדיין אינו חזות הכל.

יאיר רפאל קטן וחמוד, אבל בגילו – 8, הייתי משאיר אותו עוד שנה כיתה. הוא צעק את "אולי נדבר" של נדב גדג'. גם לשקד פרדו יש עדיין פער בין הטונים הנמוכים והגבוהים. בביצוע של Shadow של ליידי גאגא וברדלי קופר זה ניכר אם כי . בקטע אחד הוכיחה, שגם בנמוכים היא מסוגלת להגיע לניקיון. הילדה בת ה-11 מבינה על מה היא צריכה לעבוד.

מתן הדאיה שר "יכול להיות שזה נגמר" שכתבו יהונתן גפן ושם טוב לוי המוכר מאריק איינשטיין. מדובר בחנון מקסים, בעל אינטילגנציה גבוהה, מהסוג שגם שירה נכונה באה לו בקלות.

נ.ב אהבתי את הפרגון היוצא-מן-הכלל של נעמה אדרי לאיתי תורג'מן בשיר "לפני שייגמר". גם כאן אינטליגנציה רגשית חבל"ז.

מיקה משה מירי מסיקה – "שיר לשירה"

מתן הדאיה – "יכול להיות שזה נגמר"

איתי תורג'מן ונעמה אדרי – "לפני שייגמר"