אני שומע הרבה את השיר הזה בגרסת Faith No More, משהו לא אופייני ללהקת רוק אמריקנית שתאמץ שיר פופ סיקסטיז ותעשה לו קאבר.

הטקסט די מסתורי. אחת ההשערות היא שהשיר עוסק במישהו שבטעות אמר משהו נורא ("סיפרתי בדיחה שגרמה לכל העולם לבכות") שחזרה אליו כבומרנג והתברר לו כי הבדיחה היא עליו… מה שגרם לכולם להתרחק ממנו. עשו לשיר כמה קאברים, המפורסם ביניהם הוא של פיית' נו מור מ-1998, למעשה – הסינגל האחרון לפני פירוקה של הלהקה. רובין גיב מהבי ג'יז אמר שהוא אינו מוכן לפרשן אותו ומשאיר לכל מאזין את הפרשנות שלו – כי בסופו של דבר זהו שיר מאוד ספיריטואלי (רוחני). מנגינה מופלאה, טונים עצובים. בי ג'יז או פיית' נו מור? תקשיבו למטה. החלטה לא קלה.



Faith No More – I Started a Joke

I started a joke

which started the whole world crying

But I didn't see

that the joke was on me, oh no

I started to cry

which started the whole world laughing

Oh if I'd only seen

that the joke was on me

I looked at the skies

running my hands over my eyes

And I fell out of bed

hurting my head

from things that I'd said

Till I finally died

which started the whole world living

Oh if I'd only seen

that the joke was on me

I looked at the skies

running my hands over my eyes

And I fell out of bed

hurting my head

from things that I'd said

Till I finally died

which started the whole world living

Oh if I'd only seen

that the joke was on me