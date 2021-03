טיפות הגשם יורדות על ראשו, אבל הוא ממש לא במצב רוח לקבל אותן. הן מבאסות אותו. בי ג"יי תומאס שר את השיר את השיר ב-1969. מקום ראשון בארה"ב. כתבו אותו ברט בכרך והאל דיוויד לסרט Butch Cassidy And The Sundance Kid – "קיד וקסידי" בכיכובם של פול ניומן ורוברט רדפורד.

בי ג'יי תומאס (יליד אוקלהומה 1942) הקליט את השיר במסגרת חברת התקליטים Scepter Records, שבה היתה חתומה דיון וורוויק, מי שביצעה רבים מלהיטי בכרך-דיוויד. היא שהמליצה עליו לבכרך. בכרך לא סיפר לתומאס כי השיר הוצע לבוב דילן ולריי סטיבנס – שניהם דחו את ההצעה. ביום ההקלטה, חטף תומאס דלקת בגרונו. בסופו של דבר, מפיקי הסרט אהבו את הקול המחוספס שיצא לו. 8 שבועות לאחר מכן, הקליט תומאס גרסה נוספת של השיר. השיר שיצא עוד ב-1969, הגיע למקום הראשון בארה"ב בשבוע הראשון של 1970 ושהה בו 4 שבועות. הוא זכה באוסקר בקטגוריית for Best Song From A Motion Picture בשנת 1970. תומאס ביצע אותו בטקס. באותו מעמד – בכרך זכה באוסקר על Best Score.

בי. ג'יי תומאס Raindrops Keep Falling On My Head מילים

טיפות הגשם ממשיכות לרדת על ראשי/ וכמו הבחור שרגליו/ ארוכות מדי למיטתו/ שום דבר אינו בסדר/ טיפות הגשם האלה/ יורדות על ראשי/ ממשיכות לרדת

אז עשה משהו/ דבר לשמש/ ואני אמרתי/ שאינני אוהב את הדרך/ בה דברים נעשו/ נרדם מעבודה/ ואותו הגשם יורד על ראשי/ ממשיך לרדת

אבל דבר אחד אני יודע/ הבלוז שהם שלחו לפגוש אותי/ לא יביס אותי/ זה לא ייקח הרבה זמן / עד שהאושר/ יצא לקדם אותי

Raindrops are falling on my head

And just like the guy whose feet

Are too big for his bed

Nothing seems to fit

Those raindrops

Are falling on my head

They keep falling.

So I just did me some

Talking to the sun

And I said I didn't like the way

He got things done

Sleeping on the job

Those raindrops

Are falling on my head

They keep fallin'

But there's one thing I know

The blues they send to meet me

Won't defeat me, it won't be long

Till happiness

Steps up to greet me

בי ג'יי תומאס פייסבוקRaindrops Keep Falling On My Head