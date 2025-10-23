בלאק סמבה אורקסטרה עולה על האוטוסדרדה של המוסיקה בשיר המעביר מסר של התחדשות, אמונה בדרך, והתמודדות עם הקושי מתוך אופטימיות ותנועה קדימה. הסגנון, סמבה קצבית, מעניק לטקסט רוח חיים וקלילות, שמאזנת את העומק הרגשי שבו.

השיר מדבר על "תחילת דרך חדשה — “מהיום ועד עולם” התחייבות פנימית לשינוי, להתקדמות, ולנכונות למצוא יופי גם בתוך מאבק או ספק. הוא מדגיש את הרעיון שגם אם הכול לא ברור או קשה, יש ערך לעצם ההליכה בדרך, וליכולת לראות את הטוב “לבינתיים”.

“גם גוף רפה, רוח תחייה / נפש רדומה, תתעלה קלה” – יש כאן אמונה בכוח ההתחדשות: גם כשהנפש עייפה, היא יכולה “להתעלות קלה” — ביטוי רך ועדין להתעוררות פנימית.

"גם בלי לראות לאן מוביל השביל, עד הקצה” – ביטוי לאמונה בדרך עצמה, גם ללא ידיעה ברורה על התוצאה.

“מעבר להרים של ספקנות, אפשר לראות / יפה השביל וטוב לבינתיים” – מעבר לקשיים הפנימיים — פחד, ספק עצמי, עייפות – אפשר לראות יופי: היופי נמצא בדרך עצמה, לאו דווקא ביעד.

השיר הוא המנון של אמונה בדרך, חיוניות והתמודדות עם קושי מתוך אור. הוא מזמין את המאזין לחיות מתוך נוכחות, להמשיך לנוע, ולאפשר לעצמו להשתנות “עם הזמן”. זהו שיר של תקווה, לא כזו שמכחישה את הקושי, אלא כזו שמאירה אותו מבפנים.

קצב הסמבה הקליל יוצר תחושת תנועה מתמדת קדימה בדיוק כמו המסר של השיר. הסמבה, שמקורה בתרבות ברזילאית חמה ושמחה, מעניקה למילים תחושת חגיגיות והתחדשות, כאילו השיר אומר – גם כשקשה, נרקוד את הדרך.

*** להקת בלאק סמבה אורקסטרה היא הרכב מוזיקלי ישראלי-ברזילאי המתמחה בסגנון קרנבל אפרו-ברזילאי עם נגיעות של סמבה, רגאיי, מוסיקה אפרו-ברזילאית וגם עיבודים למוזיקה ישראלית. במוזיקה נושבת רוח הקרנבל של צפון ברזיל (באהיה) – בעיקר סגנונות סמבה-רגאיי ואפרו-סמבה. מעבר להיותם “להקה שמבצעת סמבה”, הם מקרבים סגנון פחות נפוץ בישראל – סמבה רגאיי / קרנבל ברזילאי – לקהל המקומי: זה נותן גוון רענן בהפקות מוזיקה בישראל.ההרכב משלב כלי נשיפה, כלי הקשה מרובי-קצב, קלידים וזמר/זמרת, וגם מופעי תנועה – כלומר: יותר מאשר להקת תופים בלבד, מדובר בחוויה כוללת.

בלאק סמבה אורקסטרה מהיום

מהיום עד עולם

נתקשט עם הזמן

גם גוף רפה, רוח תחייה

נפש רדומה, תתעלה קלה

גם אם קשה

לפזר אורות בלילה שחור,

שחור כזה

גם בלי לראות לאן מוביל השביל,

עד הקצה

מעבר להרים של ספקנות,

אפשר לראות

יפה השביל וטוב לבינתיים

