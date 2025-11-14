השם “All Time Greatest Jazz Ballads” מבטיח אוסף של שירים איקוניים, וכשאלבום כזה מתבצע היטב — הוא יכול לשמש כמבוא מושלם לעולם הג’אז הרגוע והרגשי. בלדות ג’אז הן סוג מוזיקלי שמאפשר “רגע נשימה”: שירים איטיים, מלודיים, עם נגיעות של רגשות עמוקים. מה שנותן מרחב רגשי רחב למאזין. לאלבום כזה יש פוטנציאל להיות מוקד להאזנה אינטימית, שקטה, גם בלילה, גם בזמן מחשבה.

אוספים מסוג זה נועדו לרוב למי שרוצה “להקשיב לג’אז רגוע” בלי להיכנס לעובי של דיסקוגרפיה של אמן אחד. הוא מתאים מאוד למאזינים מזדמנים, אב לא רק לאלו שמחפשים "מוזיקת רקע”.

זהו אוסף משולש מאוזן מאוד של בלדות ג'אז שתענוג להאזין להן. חלק מההקלטות בוצעו בלייב ועדיין באיכות מעולה.

תתרווחו, תתענגו כי יש כאן 30 רצועות המציגות פסנתר ג'אז נהדר, סקסופון, גיטרה, קלרינט, כינור, טרומבון, בס, חצוצרה וקצת שירה. אם אתם אוהבים סטנדרטים קלאסיים של ג'אז/פופ בביצוע מוזיקאים מובילים – זהו האוסף הזה.

בלדות הג'אז הגדולות בכל הזמנים Junior Mance – Georgia on My Mind