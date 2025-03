"אני מת על השמונים", אתה יכול לשמוע מישהו אומר, או בהפוך – "אני שונא את השמונים". שני המשפטים על מה הם נסמכים? על ניתוח מוסיקלי רחב יריעה (שנות השמונים לעומת השבעים…)? על יוצרים-זמרים אהובים? על זיכרון (נוסטלגיה)? הניסיון לתחם את השמונים במונחים של תקופה בעלת אפיונים ייחודיים בעייתי מאוד – כי לשמונים פנים רבות: תשע השנים מ-1980 ועד 1989 משופעות בז'אנרים – מוסיקת דאנס, פוסט דיסקו, (שלאחר הדיסקו), דאנס פופ, ניו וייב, סופט רוק, אלקטרו פופ, גלאם מטאל, אינדי רוק, פריצת ההיפ הופ והראפ כסניף אורבני היונקת מהריתם נ' בלוז והרוק.. אם יש מאפיינים מאחדים – הרי זהו השימוש באלקטרוניקה (סינתיסייזרים), צמיחת ז'אנרים שונים במוסיקה האלקטרונית –אלקטרו, טכנו, האוז, יורודאנס.

אחד מסיכומי הלהיטים הגדולים של 1980 מראה שני להיטים של "בלונדי" שניים של AC/DC, וגם – קווין, ג'וי דביז'ן, קול אנד דה גנג, דבו, טוקינג הדס.. משותף? ממש כלום.



1980

1. Call Me – Blondie

2. Celebration – Kool & The Gang

3. Another One Bites the Dust – Queen

4. You Shook Me All Night Long – AC/DC

5. Whip It – Devo

6. Love Will Tear Us Apart – Joy Division

7. Rapture – Blondie

8. Back In Black – AC/DC

9. The Breaks – Kurtis Blow

10. Once In a Lifetime – Talking Heads

Call Me של בלונדי הוא מבכירי הלהיטים של ה – New Wave, השיר שהגיע ב-1980 לראשי המצעדים בארה"ב ובבריטניה, שימש כשיר הנושא של הסרט "ג'יגולו אמריקני". הוא עוסק בסיפורה של זונה והשתלב בסרט בסצנה בה היא "עובדת". מפיק הדיסקו, ג'יורג'יו מוררדר, המפיק המוסיקלי של פסקול הסרט, פנה תחילה לסטיווי ניקס מפליטווד מאק. הוא רצה אותה כקול המוביל בסרט. לאחר שסירבה להצעה, פנה לדבי הארי מבלונדי, שכתבה את השיר על רקע האזנה לקטע אינסטרומנטלי שמורודר השמיע לה.

Colour me your colour, baby

Colour me your car

Colour me your colour, darling

I know who you are

Come up off your colour chart

I know where you're comin' from

Call me (call me) on the line

Call me, call me any, anytime

Call me (call me) my love

You can call me any day or night

Call me

בלונדי – Call Me