1978. להקת בלונדי בשחקים. Heart Of Glass מקום 1 – בריטניה. מקום 1 – ארה"ב. על ההישג חתומים חברי הלהקה, הסולנית דבי הארי וכריס שטיין (שהיו זוג) הם כתבו את הגרסה הראשונה לשיר זה בתחילת 1974, זמן קצר לאחר שנפגשו לראשונה. לא היה להם שם הולם לשיר, והם יתייחסו אליו כאל "שיר הדיסקו". הארי הסבירה: "השיר דיבר על מישהו שעקב אחרי וכריס הציל אותי ממנו."

מילות השיר הופכת את נושא שברון הלב המסורתי על ראשו. דבי הארי הסבירה למגזין Q: "נמאס לי לשמוע זמרות כותבות או שרות על אכזריות האהבה. אז אמרתי, טוב תקשיבי, יש גם הרבה בנות שפשוט מסתלקות משם."

רק כשהקליטו את השיר הזה בשנת 1978, שטיין הציע את השם "Heart Of Glass". הוא לא ידע שזה היה גם שמו של סרט גרמני משנת 1976 בבימויו של ורנר הרצוג.

הקלידן ג'ימי דסטרי סיפק את צלילי הסינתיסייזר לשיר, והתוצאה נשמעה שידוך פאנק ודיסקו ביחד על רחבת הריקודים. דבי הארי: "Heart Of Glass" זה לא נחשב השיר המגניב למעריצים שלונו, אבל עשינו דיסקו כי רצינו להיות לא מגניבים"?

כריס שטיין הוסיף, "לא ציפינו שזה יהיה להיט כזה גדול. עשינו את השיר כחידוש כדי להכניס יותר גיוון לאלבום".

בלונדי הקליטה את השיר גם בסגנון רגאיי, אך המפיק שלהם, מייק צ'פמן, טען שרגאיי לא מוכרים באמריקה. מכיוון שהארי ושטיין היו מוקסמים מצליל הדיסקו ששטף אז את המדינה, הם אימצו צליל שהיה מיזוג של הניו ווייב החדש שלהם ויורודיסקו.

הווידאו לשיר זה הראה את הלהקה מבצעת אותו בדיסקוטק ריק. בלונדי הייתה אחת הלהקות האמריקאיות הבודדות שיצרו סרטונים בשנים שלפני MTV. הם עשו זאת מכיוון שהיו פופולריים מאוד באוסטרליה ובאירופה, ועל ידי סרטונים ניתן היה להציג אותם בתכניות ביבשות האלה, כשלא יכלו לנסוע לשם.

**** מיילי סיירוס ביצעה את 'Heart Of Glass' של בלונדי במהלך הופעה לפסטיבל iHeartRadio הווירטואלי 2020. (ב – 19 בספטמבר), סיירוס ביצעה שלושה משיריה שלה, כולל הקאבר לשיר הנ"ל בגרסה רוקית במיוחד. (צפו מטה(

בלונדי – Heart Of Glass



מיילי סיירוס – Heart Of Glass

Once I had a love and it was a gas/ Soon turned out had a heart of glass

Seemed like the real thing, only to find/ Mucho mistrust, love's gone behind

Once I had a love and it was divine/ Soon found out I was losing my mind

It seemed like the real thing but I was so blind/ Mucho mistrust, love's gone behind

In between/ What I find is pleasing and I'm feeling fine/ Love is so confusing there's no peace of mind

If I fear I'm losing you it's just no good/ You teasing like you do

Once I had a love and it was a gas/ Soon turned out had a heart of glass

Seemed like the real thing, only to find/ Mucho mistrust, love's gone behind

Lost inside/ Adorable illusion and I cannot hide/ I'm the one you're using, please don't push me aside

We coulda made it cruising, yeah

Yeah, riding high on love's true bluish light

In between/ What I find is pleasing and I'm feeling fine/ Love is so confusing there's no peace of mind

If I fear I'm losing you it's just no good/ You teasing like you do

Writer/s: Chris Stein, Deborah Harry