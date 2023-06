למה התכוונו המשוררים? תמיר מוסקט, אורי קפלן ותומר יוסף עומדים מאחורי טקסט שאומר מהפך: אתה יודע שאני רוצה להירגע…/ זה ירד כמו מפולת/

הסם הכי טוב שלקחתי אי פעם/ הצד המתוק של המרירות/ הכי טוב ממה שלא ידעתי/ אני שוב קם על הרגליים/ עובר לנתיב האמצעי"…

זה עטוף היטב בגרוב ובצליל נשיפה – שהם חומר הגלם ונוסחת הקסם של ההרכב. הסינגל הרביעי מתוך האלבום החדש מדבר על דבר טוב שקרה מול בחורה. שיר על התחלה חדשה והמעבר מהחיפוש התמידי אל המציאות. הטקסט מונע בפאנקי ביט בהפקה טיפוסית. השירה מוגשת באקצנט אפרו קריבי כדי להפוך את מסר השינוי לקוסמופוליטי. המנגינה נגישה, הקצב מוביל לרחבות. לא בטוח שהקהל ירקוד תוך ניסיון לרדת למשמעויות השיר. ברור שהמגמה של בלקן ביט בוקס היא להפוך את הנרטיב לגרוב אתנו רוקיסטי. מהבחינה הזו – יש להם את זה, או במילים פשוטות: זה יורד מהראש לרגליים ועוקף את הלב, או כמו שהשיר אומר: She’s asking, I got to dance That’s what I want to do

בלקן ביט בוקס Avalanche

It dropped like an avalanche/ The best drug I ever took

Sweet side of bitterness/ Best of what I never knew

I get up on my feet again/ Shift to the middle lane

She’s asking, I got to dance/ That’s what I want to do

I had enough of city lights/ Greedy lights

The way they got me feeling like/ Ego fights

I got a ticking clock in me/ Honestly, got this thing it’s blocking me

I believe I have a better kind of choice to make/ No mistake

I need a different point of view/ Suddenly somebody pointed you out/ Out in the crowd

Not a second of doubt/ You should know what I’m about

To do with you/ To do with me/ A dam breaking/The earth shaking

We got wings/ We can follow the wind

Attach strings/ The bell ringing/ I’m all in

It dropped like an avalanche/ The best drug I ever took

Sweet side of bitterness/ Best of what I never knew

I get up on my feet again/ Shift to the middle lane

She’s asking, I got to dance/ That’s what I want to do

You know I want to get ease/ I want a light breeze

I want to have a little more please/ Bite a piece

I wonder what’s waiting for us/I wonder what’s waiting for us

You know I want to get ease…/ It dropped like an avalanche

The best drug I ever took/ Sweet side of bitterness

Best of what I never knew/ I get up on my feet again

Shift to the middle lane/ She’s asking, I got to dance…

That’s what I want to do…

בלקן ביט בוקס פייסבוק