בלקפילד 2020 היא אביב גפן. סטיבן וילסון כבר אינו בתמונה. גפן מנסה להמשיך את קו האלט רוק של ההרכב. Under My Skin הספוג באווירה הפסיכדלית הכמו מיסטית, מציג מלודיה יפהפיה שנישאת על מקצב דאנס ידידותי. ההפקה יצרה סביבה מוסיקלית שמימית, מעין מעטפת שממחישה את תחושת ההזיה.

אביב גפן מכניס את המאזין לחלום ישן, סיפור אהבה שהתרסק, שאומר תחושת אבדון, פחד משתק, אלא שכאשר ניסה לשכוח, התברר שהיא עדיין מאירה, ושהוא המשיך לשאת אותה בתוכו. (under my skin). הדימוי "מדבר אהבה" מנופח משהו, אבל בפופ כמו בפופ, הפשוט הזה הוא חלק מהקונטקסט, חובר למלודיה וההרמוניה הענוגים. זהו פופ במובן הראשוני של הסגנון, מסוגנן ע"י מי שעומד מאחורי כל מרכיבי היצירה.

גפן לא מתיימר ליותר. המוסיקה משדרת תחושה הזייתית, זורמת בזרימה אפקטיבית בתוך המרחב העל זמני של הפופ. גפן מעדיף את האפיק הנגיש הזה על פני מהלך מורכב יותר שייחשב כהתפתחות הצליל של בלקפילד לעומק. בימים כאלה, שמחפשים מעט ריחוף – השיר הזה מגיע בזמן.

*** מתוך אלבום האולפן השישי של פרויקט הארט-רוק, שהקימו במקור אביב גפן וסטיבן ווילסון, שיצא ב-4 בדצמבר 2020. גפן נטל על עצמו את השליטה היצירתית (כתיבת שירים, הפקה, שירה, גיטרות, קלידים), וווילסון בעצדת המשקיף והשותף מן הצד – תורם להיבטים שונים בתהליך היצירה (שירה, גיטרה, הקלטה) במבחר רצועות באלבום.

בלקפילד – Under My Skin





A dream the same old dream over and over/ A fear the same old fear that paralyzed me

‘Cus time is bleeds me out and I’m not belong here/ A Life , a cruel romance that ends with tears

And by the time I could try to forget/ You were shine like a light in a perfect sky

I was calling your name through a desert of love/ When all of the time

You were hiding inside/ And I carried you under my skin

A dream/ the same old dream over and over. A fear. the same old fear that paralyzed me

And by the time I could try to forget/ You were shine like a light in a perfect sky

I was calling your name through a desert of love/ When all of the time

You were hiding inside/ And I carried you under my skin

חלמתי אותו חלום ישן שוב ושוב / פחד מאותו פחד ישן ששיתק אותי

כי הזמן מקיז אותי ואני לא שייך לכאן / חיים, רומן אכזרי שמסתיים בדמעות

וכשיכולתי לנסות לשכוח / את היית כמו אור בשמיים מושלמים

קראתי בשמך דרך מדבר של אהבה / כשכל הזמן הסתתרת בפנים / ואני נשאתי אותך מתחת לעורי

חלום / אותו חלום ישן שוב ושוב. פחד. אותו פחד ישן ששיתק אותי

וכשהייתי יכול לנסות לשכוח / הארת כמו אור בשמיים מושלמים

קראתי בשמך דרך מדבר של אהבה / כשכל הזמן הסתתרת בפנים / ואני נשאתי אותך מתחת לעורי