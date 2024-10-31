בן גולן שר ברגישות מופלאה על אהבה עילאית, – חוויה שמובילה לרמות גבוהות יותר של תובנה עצמית ושל ייעוד רוחני. האהבה, על כל מורכבותה ומחירה הרגשי, היא זו שמעניקה משמעות עמוקה לחיים, ומביאה את האדם להבנה עמוקה יותר של עצמו ושל אחרים. מבחינת גולן השמיים הם הגבול.

פולק ישראלי איכותי הוא ז'אנר נדיר, וזו ככל הנראה הסיבה שבן גולן מגדיר את המוסיקה שלו "אינדי".

המוסיקה – בלדת פולק מושרת בעידון, מלודית והרמונית להפליא, נגינה אקוסטית בהירה, קצב שמעניק למילים זרימת אמצע אפקטיבית, מעובדת פונקציונאלית לכלי מיתר אקוסטיים. יופי ייחודי.

בן גולן עד השמיים

עד שהבוקר יעלה

אז אולי

תסתפקי ותתקרבי אליי

וכשהזמן כבר ייגמר

אז מתי

תעלי ותגלי

עד השמיים לפחות

עד השמיים

זה רחוק רחוק

עד שהמתק יתגלה

אז כדאי

תחבקי ותחייכי אליי

וכשהעצב יעלם

ודי

אז אולי תראי אותי

עד השמיים…

