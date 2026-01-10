“אמצע העולם” של בן שוקרון הוא בלדת־דרך ישראלית, כזו שנעה על קצב מידטמפו יציב, כמו נסיעה ארוכה בכביש מוכר- לא ממהרת, לא בורחת, פשוט ממשיכה.

הפתיחה – “שביל קטן באמצע העולם” היא הצהרה זהותית חזקה: המקום קטן, אולי שולי על המפה, אבל הוא מרכזי לחיים של הדובר. זה דימוי שמדבר ישראליות – מדינה קטנה, רגשות גדולים,, מציאות מורכבת שלא מבטלת שייכות.

“את אומרת ילד / אל תדאג כל החיים עוד לפנייך” – קול של אם (או דמות מגוננת) שנותן פרספקטיבה, שאינו לא פתרון, לא הבטחה – רק אמון בהמשך הדרך. המשפט הזה מאזֵן בין פחד לתקווה.

החזרה על “אני זוכר איך היינו מדברים / בלי כל הרעש” מחדדת את הכאב לא על מה שקרה אלא על מה שהפך רועש מדי. הרעש הוא חיצוני (מציאות, מדינה, עולם) ופנימי (חרדה, עייפות, שבר), והגעגוע הוא לשקט פשוט, אנושי.

הבית האינטימי – הלילה כאמת. קפה, גיטרה, כתיבה, חיוך “קצת משקר” בבוקר. ביום – מתפקדים, בלילה – מרגישים. מהות של הישרדות.

הפזמון “לא תקחו אותי מכאן” – הצהרה של הישרדות אינה הצהרת כוח מתרברבת אלא עמידה עיקשת שמקבלת חיזוק ב“גם אם תראו אותי נשבר / אני חזק אני קיים” בן שוקרון לא מכחיש את השבר. הוא כולל אותו בזהות. הקיום עצמו הוא הניצחון.

הטקסט פשוט ובכך כוחו – זה שיר שמכוון להזדהות רחבה גם בקצב ובאווירה שמשדרים הליכה קדימה למרות הכול, שיר שעולה על נתיב נסיעה מרכזי, מידטמפו יציב, גרוב מאופק, תנועה רציפה בלי התפרצויות, אקוסטיות בהירה. זו מוזיקה של תנועה יציבה, לא של בריחה. גם כשהכול “רועד”, השיר לא מאבד שיווי משקל, וזה לב המסר שאומר אפשר להישבר, אפשר לפחד, אבל עדיין להיות כאן.

בן שוקרון אמצע העולם

שביל קטן באמצע העולם

כאן עולה השמש

מדינה קטנה צוחקת ובוכה

שביל קטן באמצע העולם

את אומרת ילד

אל תדאג כל החיים עוד לפנייך

אני זוכר

איך היינו מדברים

בלי כל הרעש מבפנים

לא תקחו אותי מכאן

אני נשאר גם אם הכל יפול מחר

גם אם תראו אותי נשבר

אני חזק אני קיים

בלילה כשכולם ישנים אני עושה קפה

מוציא גיטרה מנגן

כותב לך שיר מחפש את הלב

בבוקר אני לובש את החיוך קצת משקר

סופר דקה ועוד דקה בסוף השמש תרד

אני זוכר

איך היינו מדברים

בלי כל הרעש מסביב

לא תקחו אותי מכאן

אני נשאר גם אם הכל יפול מחר

גם אם תראו אותי נשבר

אני חזק אני קיים

לא תקחו אותי מכאן

אני נשאר גם אם הכל יפול מחר

גם אם תראו אותי נשבר

אני חזק אני קיים

צילום עטיפה :עומר נפתלי, גיא חזם

בן שוקרון פייסבוק

