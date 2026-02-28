זהו שיר שממוקם בבירור בתוך גל היצירה הישראלי שאחרי השבעה באוקטובר לא כשיר זיכרון לאומי ישיר, אלא כעדות פנימית, כמעט טיפולית, של אדם המתמודד עם פוסט־טראומה. בניגוד לשירי אבל דרמטיים, כאן הבחירה של בן שוקרון היא בתהליך של שיקום איטי.

אחד הדברים הבולטים בשיר הוא הימנעות מביטויי גבורה: "מבין שאין כאן גיבורי על / לכולם יש לב והוא נשבר”. זה משפט מפתח. השיר מפרק את מיתוס ה"חזק הישראלי" ומציע אמת פוסט־טראומטית: הפגיעה היא אוניברסלית – גם מי ששרד נשבר. הדובר אינו לוחם מנצח אלא אדם שמודה שהוא "אבוד דפוק עסוק בלחפש". הכנות הזו מעניקה לשיר אמינות רגשית גבוהה.

"תקלף תוריד עוד שכבה / תזכור לספור לנשום” – זו כבר כמעט שפת טיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית מובהקת – נשימה- פירוק שכבות- דיבור. הדובר לא מתבייש בזה.. הוא לא מסתיר פגיעות מאחורי רומנטיקה או מאצ'ואיזם.

השיר מייצג שינוי מעניין בפופ הישראלי שלאחר המלחמה: לא עוד נקמה, גבורה אלא שבר נפשי גלוי, רשות להמשיך הלאה בלי אשמה, החלמה. המשפט החוזר "היום אני משחרר” אינו מחיקה של הזיכרון אלא הסכמה לחיות איתו.

מוזיקלית, השיר בנו מפתיחה איטית ושקטה – מצב נפשי קפוא, תקיעות. מעבר הדרגתי למיד־טמפו דוהר, כמעט כמו נסיעה על כביש פתוח. הפזמון (“היום אני משחרר”) מגיע כנקודת נשימה, לא התפרצות אלא החלטה.הקצב העולה יוצר תחושת שיבה לחיים דרך הגוף: ריצה, תנועה, נשימה. זה לא ניצחון אלא התחלה של תפקוד. המוזיקה למעשה מחקה תהליך טיפולי: שתיקה-הצפה-קבלה-המשך תנועה.

לצד הכנות, קיימת גם חולשה מסוימת: חלק מהדימויים/ ביטויים צפויים (“השמש יוצאת”, “לתת לזה ללכת”),הפזמון חוזר כמעט כמנטרה — מה שמחזק הזדהות, אך מפחית מורכבות פואטית. כלומר: זה שיר רגשי חזק, אך לא טקסט לירי מתוחכם במיוחד. מצד שני, ייתכן שזו בחירה מודעת – טראומה מדברת בשפה פשוטה.

"נותן לזה ללכת” הוא שיר מסע, לא שיר פתרון. בן שוקרון מתאר רגע נדיר: האדם לא מתגבר אלא מתחיל לנשום שוב. זה פחות שיר על מה שקרה, ויותר על מה שקורה אחרי שהכול נגמר – והחיים עדיין ממשיכים. הפשטות היפה של המוסיקה מעצימה את המסר הזה, והתחושה היא של יותר "שמש" מאשר אפלה מלנכולית.

צילומים: עומר נפתלי, גיא חזם

בן שוקרון נותן לזה ללכת

היום אני משחרר

אני נותן לזה ללכת

על ההר אני רץ מסתובב

בחוץ התחילה השלכת

תראי ת׳שמש יוצאת

בתוך כל הרעש

איבדתי את הדרך

אבוד דפוק עסוק בלחפש

יושב מדבר עם הים

במקום איתך

היום אני משחרר

אני נותן לזה ללכת

על ההר אני רץ מסתובב

בחוץ התחילה השלכת

תראי השמש יוצאת

והראש עוד שם

כועס ומחפש

לתקן את מה שנשבר

חושב שהוא יכול אבל מבין

שאין כאן גיבורי על

לכולם יש לב והוא נשבר

היום אני משחרר

אני נותן לזה ללכת

על ההר אני רץ

מסתובב

בחוץ התחילה השלכת

תראי את השמש יוצאת

אמרו לי תוציא קצת תדבר

תקלף תוריד עוד שכבה

תזכור לספור לנשום אתה חזק

זה תמיד יישאר חלק ממך

היום אני משחרר

אני נותן לזה ללכת

על ההר אני רץ

מסתובב

בחוץ התחילה השלכת

תראי את השמש יוצאת

בן שוקרון פייסבוק