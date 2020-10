אני כמעט מכה על חטא ששכחתי מהשיר הזה, עליו כתבתי בביקורת על אלבומו של בנג'מין קלמנטיין At Least For Now משנת 2015. מה שהחזיר אותי לשיר היה הפתיח של הסדרה The Morning Show המוקרנת באפל טי.ווי. השיר הזה עוסק בקארמה. המוסר שהוא למד הוא להתייחס לאחרים כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך.

ריף הפסנתר מסחרר. הפרייזינג הקולי הוא בומבסטי ויש בו נגיעה של הדגשת דיבור.בהפסקה המוזיקלית הקטנה שבין הפזמון לבית, הוא משמיע כמה רעשים גרוניים ונוטרים על מקצב הוואלס 1-2-3 של המנגינה הזו. אפשר לדמיין רחובות רטובים, קודרים, מעורפלים.

מדי פעם, מבטא קוקני גולש לדבריו, יש לו גם דרך להחליק הרבה יותר הברות לביטוי הווקאלי ממה שמרגיש אפשרי. עם זאת, זה נשמע טבעי, לא מאולץ. הכל מדויק ב"נמסיס", השיר הזה הוא תזכורת שלכל הפעולות יש השלכות.

השיר מתעורר לחיים בסרטון דרמטי של הבמאים פרד סקוט וניק דייוויס, קלמנטיין מספר עי ניסה לשקף את משקעי העבר שלו."חוויתי משבר כשניסיתי להבין מה עשיתי לא בסדר בעברי", אומרת קלמנטיין "בסופו של דבר המחשבה היחידה שיכולתי לעלות באותה תקופה היתה הקלישאה של התייחסות לאחרים. תתייחס לאחרים כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך. קראתי לו בכוונה 'נמסיס' מהסיבות הברורות במיתולוגיה יוונית." (נמסיס היא נמסיס, אלת הענישה והנקמה, רוח הגמול האלוהי).

בסרטון – אדם לכוד בחדר חשוך, לבד ורדוף על ידי מחשבותיו, מחפש נואשות אחר מוצא. הוא כל דבר רע שקרה אי פעם בחיים. ובעוד שהוא מנסה לכפר ומתחנן לסליחה, קארמה, בדמות אישה יפה, מגיעה אליו.

לביקורת האלבום

If I held my breath on you

I will die a thousand times

And if chewing was to show you how much I cared

I would have probably be wearing dentures by now

Promises broken

Nemesis our token

Turned around and marched on out to a new home

Oh but wherever you've gone darling

Don't forget to

Treat others the way, you wanna be treated

Remember your days are fully numbered