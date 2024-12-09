בנד אייד 40 Do They Know Its Christmas גרסת 2024

גרסת יום השנה ה-40 ל-?Do They Know It's Christmas של Band Aid הורכבה מביצועים שחוברו יחד משלוש גרסאות קודמות, בעיבוד של המפיק טרבור הורן. אבל למרות השילוב הבלתי רגיל של ה-A-list של ג'ורג' מייקל, סינאד אוקונור, כריס מרטין, וואן דיירקשן ועוד, הגרסה החדשה עדיין לא מצליחה להגיע היישר למקום הראשון כמו ב-1984, 2004 ו-2014.

מדובר בהקלטה חדשה של השיר שחיברו בוב גלדוף ומידג' יור ב-1984 על מנת לגייס תרומות לסיוע לקורבנות הבצורת באתיופיה. הביצוע המקורי של השיר הופק על ידי יור וטרבור הורן ובוצע על ידי הבאנד אייד ב-3 בדצמבר 1984. הגרסה המקורית נחשבת גם לביצוע המרשים של השיר.

הגרסה החדשה של השיר כוללת גם את החדשות המקוריות מ-1984 שדיווחו על הרעב מה שעזר להדהד את מצוקתה של אתיופיה בבריטניה, והיווה השראה לשיר Band Aid המקורי וכן לקונצרטים של Live Aid בשנה שלאחר מכן.

גרסת יום השנה ה-40 ספגה ביקורת בכמה גורמים, כמו גם גרסאות קודמות. אד שירן, שהשירה שלו מ-2014 מופיעה בגרסה החדשה, אמר לקראת יציאתה: "אילו הייתה לי הבחירה הייתי דוחה בכבוד את השימוש בשירה שלי". הוא ציטט ביקורת של המוזיקאי הבריטי-גנאי Fuse ODG, שכתב בהצהרה שלו שיוזמות צדקה כמו Band Aid "מנציחות סטריאוטיפים מזיקים החונקים את הצמיחה הכלכלית, התיירות וההשקעות של אפריקה, ובסופו של דבר עולות ליבשת טריליונים והורסות את כבודה, גאוותה וזֶהוּתה".

בוב גלדוף יצא נגד הביקורת: "במהלך 40 שנה, מאות אלפי אנשים, כנראה מיליונים, חיים בגלל שיר פופ קטן . נכון, זו דרך מגוחכת לנהל את העולם והיא צריכה להיפסק, אבל למרות זאת, אנחנו נמשיך… לעשות את השיר הקטן הזה".

