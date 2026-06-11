השיר "לילה טוב" ששר בניה ברבי, הוא הצצה כנה, לעיתים מכאיבה, אל תוך הנפש של מי שנמצא במרכז הבמה, אך חש צורך לברוח מהרעש ולהתמודד עם השקט. זהו שיר שמייצג את המציאות של לא מעט אמנים בתעשייה, הנקרעים בין אור הזרקורים לבין חשיכה פנימית.

.השיר מציג מערכת יחסים מורכבת בין האמן לבין חייו – הבית הראשון מתמקד ב"מחיר" שהאמן משלם – חברים שנעלמו, בקבוקים, עשן ותחושת בדידות למרות ההצלחה הציבורית. השורה "עם כל הכסף, הבמות, עדיין אין לי כלום" מבטאת ניכור בין הדימוי של ה"כוכב" לבין התחושה הפנימית של אדם ריק שמחפש משמעות. השיר אינו נשאר רק במישור האישי. האזכור של "בין ילדים למסיבות פתאום גם מלחמה / במילואים עם הגיטרה, חיפשתי נקמה" מחבר את השיר למציאות הישראלית הנוכחית, ומעניק לו ממד של חרדה קיומית. השורה "בחדשות מוכרים לי פחד אז אני קונה" מצביעה על תחושת חוסר האונים מול המציאות החיצונית שמחלחלת פנימה ומקשה על האמן להירדם או להרגיש רגוע.

הטקסט וטון השיר נשענים על תוגת רחמים עצמיים. הוא עושה זאת מתוך מודעות עצמית גבוהה. האמן מבין את המצב שלו, מבקר אותו, ומתאר אותו ללא מסכות. זה מה שהופך את השיר מ"שיר דיכאון" ל"שיר חשיפה".

ברבי נוטה מזרחה גם בשירת בקשו-רחמים -עלי עם דיקציה של סלסול דרמטי אמוציונאלי, במקצב שעולה על נתיב מרכזי, גם בעיבוד התזמורתי. המשלב חשמליות עם מיתרים אוריינטאל.

השיר מצליח לזקק תחושה אנושית של אדם שמולו קהל רב אך הוא חש בודד בחדרו. השילוב בין הדימויים של "הבמות" ל"לילה הריק" הוא אפקטיבי מאוד. הבחירה לעבד שיר שמדבר על חרדות וריקנות באוריינטציה מערבית-מזרחית מיוחדת, מעצימה את הביצוע, שאינו מייצג את ז'אנר שירי שברון הלב.

צילום: רון דדון

בניה ברבי לילה טוב

כבר שרפתי את כל הזמן

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן

שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן

הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן

כבר כעסתי על עצמי שעות

איך אם אין אני לי מי שינגב דמעות

יניח יד על הכאב ויתלה עליי תקוות

עוגה ביום הולדת יכבה איתי נרות

בלילה הבית ריק אני לבד ואין עונה

בחדשות מוכרים לי פחד אז אני קונה

ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון,

לילה טוב, איזה לילה, איזה טוב

כמעט מכרתי לה את הנשמה,

בין ילדים למסיבות פתאום גם מלחמה

במילואים עם הגיטרה, חיפשתי נקמה,

זה לא משחק של כדורגל, זה הדגל, אדמה

היא לא יודעת מה עובר עליי

החרדות, והשתיקות תופעות לוואי,

כותב שורה והיא נמחקת אחת יותר מדי,

אז איך תישארי, אם אני מוותר עליי

בלילה בית ריק אני לבד ואין עונה

בחדשות מוכרים לי פחד אז אני קונה

ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון,

לילה טוב, איזה לילה טוב

הגיע בוקר,

למי יהיה אכפת אם אני לא אקום,

עם כל הכסף, הבמות, עדיין אין לי כלום

ואת כבר לא עושה לי כל כך טוב,

בוקר טוב, איזה בוקר, איזה טוב

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