בניה ברבי מהודו להודו

בניה ברבי שר שיר שמשתלב במסורת ישראלית מוכרת של שירי מסע – מסע גיאוגרפי, נפשי ורוחני – שבסופו מתגלה אמת פשוטה אך עוצמתית: מה שחיפשת רחוק, היה קרוב כל הזמן.

כבר בבית הראשון מתוארת תבנית ישראלית כמעט קלאסית: תרמיל, מטוס, גואה, אופנוע, חיפוש תשובות “במקומות הרחוקים”. זהו הדימוי של הצעיר שיוצא מהמוכר אל הזר, מתוך תקווה למצוא משמעות במקום אקזוטי ורוחני.אבל השורה המסכמת – “בסוף אתה תמיד, תחזור לשורשים” שוברת את האשליה: המסע לא מבטל את הבית, אלא מדגיש את חשיבותו.

הודו כאן איננה רק יעד תיירותי, אלא סמל לכל מרחב שבו האדם משליך את תקוותיו לגילוי עצמי, גם במחיר של בריחה זמנית מהזהות המקורית שלו.

הפזמון משתמש בלשון שמזכירה פסוקים ומקצבים ליטורגיים: “מהודו לה׳ כי טוב, כי לעולם חסדו”. זהו משחק מילים חכם בין “הודו” כמדינה לבין “הודו” במשמעות הודאה והודיה. כלומר, מהטיול בהודו – להודיה לה’.

המסר מתחדד: “בינינו אין עוד מלבדו” – אמירה אמונית ברורה שמציבה את האל כמרכז היציב, מול כל החיפושים והניסיונות.

בבית השני קיים ניגוד חריף: מצד אחד – זריחות, ריקודים, חוויות. מצד שני – עייפות וגעגוע: “ולי נגמר הכוח / כל כך חסר לי בית”. המשפט “אז בניתי ארמונות” מרמז על אשליות – מבנים נפשיים יפים אך לא יציבים. ואז מגיע רגע ההתגלות: “בכל מקום שלא תלך / תמצא את אלוהים” – כלומר, אלוהים אינו תלוי בגיאוגרפיה. אם אתה מחובר – תפגוש אותו בכל מקום, ואם לא – שום פסגה לא תספק תשובה.

הבית השלישי מונה קלישאות של חיפוש רוחני מערבי: סדנת שתיקה, פסגה, יוגה, נזירות. שנה שלמה של ניסיונות – אך “ולא ענו על שאלות”. ואז, בצורה כמעט אנטי-קליימקסית, מגיע יהודי פשוט: “בגדים שחורים וכובע / עשה לנו קידוש ושמר איתי שבת”. אין כאן הארה דרמטית או טקס אקזוטי, אלא מחווה יומיומית, מסורתית, ביתית. דווקא הפשטות הזו מעניקה תשובה.

המקצב הנסיעתי של השיר יוצר תחושה של תנועה מתמדת – כמו כביש פתוח. העיבוד הים תיכוני שנוגע בניחוח אירי (צליל כינור) מעניק לשיר אופי עממי, כזה שמרגיש שייך לכולם. זה מחזק את המסר: זה לא סיפור פרטי בלבד, אלא חוויה קולקטיבית.

“מהודו להודו” הוא שיר על חיפוש, אך יותר מכך – על חזרה. הוא אינו מבטל מסעות וחוויות, אלא ממקם אותם בפרופורציה: הם יכולים לפתוח את הלב, אך לא להחליף זהות, שורש ואמונה. בניה ררבי מציע מסר רך ולא מטיף: מותר לנדוד, מותר לשאול, מותר להתבלבל – אבל בסוף, הבית הפנימי והאמונה הם המצפן האמיתי.

בניה ברבי מהודו להודו

תארוז תרמיל

תיקח מטוס

תיסע לגואה

תחפש את התשובות

במקומות הרחוקים

תשאל בכל פינה

וגם תברח על האופנוע

בסוף אתה תמיד, תחזור לשורשים

מהודו להודו לה׳

כי טוב, כי לעולם חסדו

בואו נגיד תודה לה׳

(בינינו) אין עוד מלבדו

זריחה בים

רוקדים שעות

ולי נגמר הכוח

כל כך חסר לי בית, אז בניתי ארמונות

פתאום הוא בא

אמר משפט

העיף לי את המוח

בכל מקום שלא תלך

תמצא את אלוהים

סדנת שתיקה

פסגה של הר

מזרון של יוגה

שנה אני נזיר

ולא ענו על שאלות

אז בא אחד

לבוש מוזר

בגדים שחורים וכובע

עשה לנו קידוש ושמר איתי שבת

