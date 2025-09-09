בניה ברבי שר שיר הלל לדמות רוחנית אולטימטיבית, נדירה, מלאת חסד ואמונה – אדם שמאיר את סביבתו, פועל מתוך אמת פנימית עמוקה ומקרין אור ואהבה. הדמות הזו, גם אם לא מצוינת בשמה, היא כמעט מלאך מהלך, או אולי ייצוג של הצדיק הנסתר, או אפילו של הטוב הפנימי שקיים בנו עצמנו – כשאנחנו בוחרים בו. זה שיר שנכתב ממקום של השראה, כמיהה ורוחניות עמוקה, והוא עוסק בשאלות של משמעות, מוסר, כוונה טהורה – ומעל הכול, חיבור אנושי דרך הלב.

זה אדם שפועל מתוך לב נקי: לא מחפש לשפוט, לא לספור חטאים, אלא להכיל ולחבר. "חרש לדיבורים רעים" – מסרב להיגרר לרכילות ומעדיף של שמירה על תודעה טהורה.

זהו אדם שמממש בפשטות את הערך היהודי של דן כל אדם לכף זכות.

השיר ממקם את הדמות הזו בלב המציאות העירונית, הוא שר "זוהר" – גם במשמעות של אור, וגם כרמז לספר הזוהר – השיא של המיסטיקה היהודית. "יפה מידות" – מושג מובהק מהיהדות, שמתאר אדם שהמידות שלו (ענווה, חמלה, חסד) מתוקנות ושלמות.

הוא אמיתי — גם בדיבור וגם בלב. בלי זיופים.לא באיזה הר מיסטי – אלא "בין רמזורים". זהו אדם שהרוחניות שלו לא מנותקת מהעולם – הוא חי בתוך היומיום, מחייך, נושא ספרים, מדליק לבבות. "אורות גבוהים" מרמז על מונח קבלי – אך פה הוא נוכח בגובה העיניים.

מדובר באדם שיש לו יציבות רוחנית עמוקה – גם כשכל העולם סביבו משתנה. "במבול מרגיש בנוח" – משחק מילים עם נח המקראי, אבל גם אמירה: הוא שקט בתוך סערות. "הכל זה לטובה" – ביטוי שמקורו בחז"ל ("כל מה דעביד רחמנא לטב עביד") – קבלת המציאות באמונה מלאה. הוא לוחם פנימי,"מנצח את דחפיו ולא נותן להם לשלוט בו, קורא קריאת שמע בלחש, בתוך מצוקה. החיוביות שלו אינה נאיבית – היא בחירה. גם בימים קשים, הוא מודה על הכאב, רואה בו חלק מהדרך.

"ואם הלכת קצת רחוק הוא גר ברחוב האהבות אם תחפש אתה תמצא את מקרב הלבבות" – גם אם סטית מהדרך, התרחקת, נכשלת – הדמות הזו לא תוותר עליך.

השיר לא מתאר אדם "מושלם" במובן הקלאסי, אלא מושלם במידותיו, באהבתו לאחר, בשקט הפנימי, וביכולת שלו להחזיק אור גם במבול.

בניה ברבי בהגשה של הבלדה המלודית מקרב לבב בשירת נשמה עוצמתית רבת כוונה בעיבוד אקוסטי שמעטר בצליל מזרח ובאוירה שמימית (קולות רקע). אתה מאמין אחרי ששמעת – יש איש כזה.

בניה ברבי מקרב הלבבות

היו לו כוונות טובות

חרש לדיבורים רעים

הוא לא יספור לך חטאים

הוא מקרב הלבבות

תמצא אותו בין רמזורים

מחלק חיוך עם הספרים

תמיד הוא באורות גבוהים

ידביק אותך בלהבות

ובלילות הוא שר לי זוהר

הוא יפה מידות וטוהר

האמת אצלו נמצאת בפה וגם בלב

והברכות שלו זה כח

במבול מרגיש בנוח

והכל זה לטובה אז הוא לא מצטער

מתפלל עליי בבוקר

האמונה שלו בכושר

עושה צדקות כובש את כל היצרים

והוא צועק בשקט "שמע" מבין המיצרים

לידו תרגיש יותר קרוב לאלוהים

תמיד במחשבות טובות

גם בימים העצובים

אומר תודה על כאבים

שניפגש רק בשמחות

ואם הלכת קצת רחוק

הוא גר ברחוב האהבות

אם תחפש אתה תמצא

את מקרב הלבבות

