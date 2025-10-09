בנימין לוריא ודוד ד'אור שמור על העולם

זהו חיבור בין שירו של דוד ד׳אור "שמור על העולם ילד" ובין דברי הנצחה של חיילים שנפלו, הנאמרים מפי בנימין לוריא על רקע המוסיקה הוא יצירה טעונה מאוד רגשית, שמתקיימת בדיוק על קו התפר שבין קינה, תפילה, והצהרת חיים.

השילוב יוצא לרגל ציון אירועי ה-7 באוקטובר, במסגרת פרויקט מוזיקלי מיוחד בערוץ רגע של חכמה.

היצירה משלבת מילים שנאספו מתוך סטיקרים שנכתבו בהשראת משפטים, אמירות ומחשבות של חיילים שנפלו ומעניקה להם חיים מחודשים דרך המוזיקה. המטרה: להפוך את דבריהם של הנופלים לקטע מוזיקלי עוצמתי שממשיך להדהד, להעניק השראה ולשאת מסר של זיכרון, תקווה ושליחות.

היצירה בנויה משני רבדים עיקריים: שירו של דוד ד׳אור – קול המבוגר, האב, או האל, הפונה לילד ומבקש ממנו “לשמור על העולם”. זהו קול של חרדה, כאב, אך גם תקווה. קול החיילים שנפלו, המובא דרך דבריהם (סטיקרים, משפטים קצרים, לעיתים כמעט סיסמאות חיים), שמוקראים ע"י בנימין לוריא – קול החיים, הגבורה, והאהבה.

השילוב בין שני הקולות יוצר דו־שיח בין החיים למתים, בין דור לדור, בין תמימות הילדות לבין מציאות המלחמה.

הנושא המרכזי – שבר התמימות והמאבק על שמירת הטוב "שמור על העולם" במקור עוסק בילד, בתום, ובאזהרה: “תשמור על העולם ילד / יש דברים שאסור לראות / אם תראה תפסיק להיות”. כשהוא מוצמד לדברי חיילים שנפלו, השורות מקבלות משמעות חדשה: “הילד” הוא כבר החייל, אותו נער שראה את הדברים שאסור לראות. “אם תראה, תפסיק להיות” הופך מנבואה מטפורית למציאות ממשית של מוות בשדה הקרב.

החזרה על “תשמור על העולם ילד” נשמעת עכשיו כמו בקשה מהנעדרים עצמם, או אולי מהחיים — להמשיך לשמור, להאמין, לא לוותר.

אוסף המשפטים שנאספו מסטיקרים ומהשראות של חיילים שנפלו מצייר מפת תודעה ישראלית צעירה:

גבורה ואמונה – ביטויים של זהות, של שליחות, של עמידה בחזית לא רק פיזית אלא ערכית.

אהבת החיים והאדם – מבעד לגבורה בוקעת אנושיות פשוטה, חמלה, חמימות.

משמעות ותכלית – תזכורת לכך שגבורתם לא נמדדת רק במותם, אלא באיכות חייהם.

רוח התקווה: “ובסוף יהיה בסדר ואם לא – סימן שזה לא נגמר.” – משפט שמגלם את האופטימיות הישראלית כמעט באובססיה, אמונה שהחושך זמני.

השילוב בין המוסיקה והמילים המדוברות יוצר מעין “קינה מודרנית”, קולאז’ רגשי־מוזיקלי: קטעי השירה של ד׳אור, בעלי גוון לירי, רך, כמעט שמיימי. קריאת המילים מדויקת, חמה, אנושית, נוגעת באוזן כמו תפילה. יחד, יוצרת מעגל של זיכרון ותחייה – הקול של המתים מדבר בתוך לחן של חיים.

התוצאה יצירה שאינה רק שיר זיכרון, אלא גם מניפסט של תקווה ישראלית – לא רק לבכות את הנופלים, אלא ללמוד מהם איך לחיות.

השיר המשולב הזה הוא תמונת ראי לאתוס הישראלי כולו: דור נופל ומוריש לדור הבא לא רק את הארץ, אלא גם את האחריות המוסרית לשמור עליה. הוא מזכיר לנו שהגבורה האמיתית איננה רק בשדה הקרב, אלא גם ביכולת להמשיך לאהוב, להאמין, ולחיות.

*** הפרויקט הוא יוזמה של ערוץ רגע של חכמה, הפועל לשמר את זכרם של הלוחמים ולחזק את רוח העם.

בנימין לוריא ודוד ד'אור שמור על העולם בימוי: עוזי ג׳ורג׳

זה לא קל להיות לוחם אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות (עומר סמדג׳ה)

תרים את הראש ולא את הידיים (עדן לוי)

לקום כשקשה, ותמיד לחיות (אדר בן סימון)

בתקופות קשות צריך אנשים חזקים (בן ציון פלח)

וגם מעשים טובים (אלחנן קליין)

זכיתי לקחת חלק ממשהו גדול (דוד זימל)

אז אני בחיים (אלמוג שלום)

בוא נדבר לב (אביחי אמסלם)

זה הכל או הכל (אופק רוסו)

מה שצריך נעשה (אריאל וולפסטל)

אני לא מפחד להיות איש רוח בעולם שכולו מעשה (הלל עובדיה)

עם הנצח לא מפחד מהדרך (אביחי אמסלם)

כי אם למות אז רק בקרב (ליאור עזיזוב)

מאושר איפה שאהיה (רועי מרום) אני חי גם עכשיו

תשמור על העולם ילד

יש דברים שאסור לראות

תשמור על העולם ילד

אם תראה, תפסיק להיות

גיבור של העולם ילד

עם חיוך של מלאכים

תשמור על העולם ילד

כי אנחנו כבר לא מצליחים

עיניים למעלה מפה מתקדמים הלאה (דניאל קסטיאל)

כל יום הוא הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה (מאיר אוחנה)

ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך (אורי כרמי)

אמור מעט ועשה הרבה (יששכר נתן) תצחק.. תהיה עצמך..

תן.. בלי לבקש תמורה (שלו דגן)

תחשוב טוב על כל אדם (איתי מאור)

אמונה זה איך אתה חי (שי שמריז)

היה השינוי שרצית לראות בעולם (אריאל ציני)

תחיה חיים של שליחות, חיים מלאים משמעות (אייל מאיר ברקוביץ)

להאמין שיש טוב בעולם (יוני ברנד) כי זאת המהות

תשמור על העולם ילד

יש דברים שאסור לראות

תשמור על העולם ילד

אם תראה, תפסיק להיות

גיבור של העולם ילד

עם חיוך של מלאכים

תשמור על העולם ילד

כי אנחנו כבר לא מצליחים

כל הדרך סיפור כל צעד מילה (נטע ברעם)

כל אתגר מתנה (אלקנה נבון)

הקושי זמני גאווה היא נצחית (ירון זוהר) זה לא השתנה..

ובסוף יהיה בסדר ואם לא סימן שזה לא נגמר. (תובל יעקב צנעני)

עם ישראל צריך אותך (לירון שניר)

וזה אף פעם לא מאוחר (מאיר אוחנה – שינוי קטן)

עשה טוב לא בגלל מי שהם בגלל מי שאתה (אלירז גבאי)

תחייך החיים יפים (אופק קמחי)

את השמחה לא יקחו ממך (איתי עמר)

תשאל תמיד מה לתת לעם.. ולא מה מגיע לך (יוסי הרשקוביץ)

אוהב אותך בערימות (שילה אמיר) אחי אני אוהב אותך

תשמור על העולם ילד

יש דברים שאסור לראות

תשמור על העולם ילד

אם תראה, תפסיק להיות

גיבור של העולם ילד

עם חיוך של מלאכים

תשמור על העולם ילד

כי אנחנו כבר לא מצליחים

דוד ד'אור פייסבוק