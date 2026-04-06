בק Everybody's Got To Learn Sometime

Change your heart/ Look around you/ Change your heart/ it will astound you/ I need your lovin'/ Like the sunshine/ everybody's gotta learn sometime

"שני את הלב שלך/ הביטי סביבך/ שני את הלב שלך/ זה ידהים אותך/ אני צריך את האהבה שלך/ כל אחד צריך ללמוד מתישהו"

התאהבתי מחדש בשיר אחרי ששמעתי קאבר של בק ( Beck) משנת 2004 לשיר של להקת "קורגיס" (Korgis) "כולם צריכים לאהוב מתישהו". זהו משירי האהבה המבוקשים ביותר בכל הזמנים.משנת 1980 שנכתב על ידי ג'יימס וורן ובוצע לראשונה על ידו ולהקת הפופ הבריטית The Korgis. גרסת בק גרסה שולבה בסרט Eternal Sunshine Of The Spotless Mind של ג'ים קארי.

השיר "כוסה" על ידי אמנים רבים אחרים. השיר מעוטר בקו סינתיסייזר ייחודי כסאונד ראשוני. בולט במילים הפשוטות והדלילות שלו, הסולן והבסיסט ג'יימס וורן אמר שלקח לו לכתוב רק 10 או 15 דקות, ושהוא וממש שר את הדבר הראשון שעלה במוחו, שכן הוא ניגן גם את האקורדים וגם את המנגינות בפסנתר. המפיק דיוויד לורד הוסיף לאחר מכן את העיבוד הגדול למיתרים.

וורן: "השתעשעתי ברעיון שזה יהיה נהדר אם אני יכול להמציא בלדת רוק טרנס-אטלנטית, משהו שיפנה לארצות הברית, לאמריקאים וגם למאזינים אנגלים. מצאתי האקורד הזה, והכל פשוט קרה בקלות רבה, ללא מאמץ מזה. "באותה תקופה, התעסקתי מאוד בפילוסופיה בודהיסטית. וגם היה מורה רוחני הודי מסוים בשם (ג'ידו) קרישנמורטי. הייתה לו הפילוסופיה המאוד אינדיבידואלית שלו, אבל זו הייתה בעצם גישה בודהיסטית לחיים. אז המילים לשיר הזה היו באמת סוג של רעיון שלו, שהדבר הזה הוא לשנות באופן מהותי את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים עם עיניים רעננות לחלוטין.- להסתכל על העולם כאילו אתה מסתכל עליו בפעם הראשונה בלי שום דעות מוקדמות"

הקורגיס Everybody's Got To Learn Sometime

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