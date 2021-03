בראד מלדאו הופעה חיה בטוקיו

בראד מלדאו תואר לאחרונה על ידי הוושינגטון פוסט כ"אחד הפסנתרנים המחוננים והמתוחכמים ביותר של דורו." בהופעת הבכורה שלו, בראד מלדאו בטוקיו, הוא מפרש חומרים של אמנים מגוונים כמו ג'ורג 'ואירה גרשווין, תלוניוס מונק, ניק דרייק ורדיוהד – קאבר "פראנואיד אנדרואיד". המוסיקה היא השילוב האופטימלי של טכניקה ורגש. עוצמה פנימית ואלגנטיות. להגיד ג'אז מרגש? למה לא. מלדאו מצלצל לירי, הרמוני, מלודי, משהו בין קית' ג'ארט לביל אוואנס.

מי שלא מחמיץ הסולואים של קית' ג'ארט, לא יחמיץ גם את מלדאו. אם יש דבר כזה "להלחין באילתור" אז אצל נגנים כמו מלדאו יש גם יש. איכויות דינמניות כאלו. הדמיון שמגיע לאצבעות המאלתרות שהולכות למקומות לא צפויים. הספונטניות וההעזה.



01. Things Behind The Sun

02. Intro

03. Someone To Watch Over Me

04. From This Moment On

05. Monk's Dream

06. Paranoid Android

07. How Long Has This Been Going On

08. River Man



בראד מלדאו פייסבוק